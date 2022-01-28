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Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti

28.01.2022 15:35

Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti.

Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti

BURSA - Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti.

Nilüfer Belediyesi'nin 2013 yılından bu yana sürdürdüğü yılın yazarı etkinlikleri, 2022 yılında edebiyatseverleri Sait Faik Abasıyanık ile buluşturacak. 2022 yılını, yazarlık yürüyüşüne Bursa Erkek Lisesi'nde başlayan, iki roman, bir şiir kitabı ve çok sayıda hikayeyi ardında bırakan Sait Faik Abasıyanık'a adayan Nilüfer Belediyesi, yapacağı faaliyetleri basın toplantısı ile başlattı.

Basın toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Proje Danışmanı Yalçın Armağan, yazarın kitaplarının te'lif haklarını bağışladığı Darüşşafaka Cemiyeti'nden Darüşşafaka yöneticileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, daha çok insanı kitapla-edebiyatla buluşturmak için yılın yazarı etkinliklerinu organize ettiklerini belirtti. Kent kültürüne katkıda bulunmak adına 9 yıldır devam eden yılın yazarı etkinliklerinde bugüne kadar Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sevgi Soysal, Nezihe Meriç, Fakir Baykurt ve Gülten Akın'ı okurlarla buluşturduklarını söyleyen Başkan Erdem, "2022 yılını da Türk edebiyatında hikaye denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Sait Faik'e armağan ediyoruz. Bilindiği gibi. Bursa Erkek Lisesi'nde okuyan Sait Faik, eserlerinde çevreci kimliğiyle de ön plana çıkan ve doğanın geleceğinden duyduğu endişeyi sık sık dile getiren bir yazar. Bizler de aynı zamanda iklim yılı ilan ettiğimiz 2022 yılında Nilüfer'de Sait Faik'in kelimelerinden örülü bir dünyayı yakından tanımaya çalışacağız" diye konuştu.

Yıl boyunca toplumun farklı kesimleriyle okuma faaliyetleri, atölyeler, sergi, film gösterimi, söyleşi gibi etkinlikler organize ederek okurları Sait Faik edebiyatıyla buluşturacaklarını ifade eden Başkan Erdem, yılın yazarı etkinlikleri kapsamında bugüne kadar 620'yi aşkın etkinlik yaparak, 100 bini aşkın okura ulaştıklarını, 82 bin adet de kitap dağıttıklarını söyledi. Erdem, bu yıl da herkesi Sait Faik edebiyatıyla buluşmaya ve etkinliklere katılmaya davet etti.

Nilüfer Belediyesi'nin yılın yazarı etkinlikleri ile şehri edebiyatın merkezi haline getirdiğini ifade eden 2022 Yılın Yazarı Sait Faik projesinin danışmanı Yalçın Armağan da "Bu yıl Nilüfer'de yılın yazarı olarak Sait Faik Abasıyanık isminin seçilmesinde en anlamlı noktalardan birisi de Sait Faik'in yazı hayatına Bursa'da başlamış olması ve yaklaşık 100 yıl sonra onu Bursa'da anacak olmamızdır" dedi.

Edebiyat kitaplarında te'lif hakkı süresinin, yazarın ölümünden 70 yıl sonra bittiğini belirten Armağan, Nilüfer Belediyesi'nin Sait Faik eserlerinin te'lif hakkı süresinin dolmasından 3 yıl önce, kendisini yılın yazarı ilan etmesinin önemini vurgulayarak, "Bu yıl boyunca mümkün olduğunca yeni bir şeyler söylemeye çalışacak, yeni bakış açılarıyla okurlarımızla buluşacağız" dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti Dış Kültür Tarih Komisyon Üyesi ve aynı zamanda Sait Faik Hikaye Armağanı Jüri Üyesi Beşir Özmen de "Nilüfer Belediyesi'nin 2013 yılında başlattığı yılın yazarı geleneği Sait Faik Abasıyanık ile zenginleşiyor. Sait Faik Abasıyanık Darüşşafaka Lisesi'nde bir edebiyat matinesine katıldıktan sonra buradaki öğrencilerden ve okuldan çok etkilenerek mirası ile ölümünden sonra eserlerinin te'lif haklarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakmıştır. Kendisinin, aldığımız eğitimde payı büyüktür. Bu yılki seçimiyle, Sait Faik'e taze bir nefes üfleyen Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti
Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti
Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti

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Darüşşafaka Cemiyeti, Sait Faik Abasıyanık, nilüfer belediyesi, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi, 2022 yılını Sait Faik Abasıyanık'a armağan etti - Son Dakika
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