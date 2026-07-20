Nilüfer koroları Kıbrıs'ta sahne aldı - Son Dakika
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Nilüfer koroları Kıbrıs'ta sahne aldı

Nilüfer koroları Kıbrıs\'ta sahne aldı
20.07.2026 14:27  Güncelleme: 14:29
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Nilüfer Çocuk Korosu, Nilüfer Gençlik Korosu ve Kaizen Koro, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde düzenlenen 'Korolar Buluşuyor-3' etkinliğinde sahne aldı. Konser, depremzedelere destek amacıyla gerçekleştirildi.

Nilüfer Çocuk Korosu, Nilüfer Gençlik Korosu ve korist ailelerden oluşan Kaizen Koro, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde düzenlenen "Korolar Buluşuyor-3" etkinliğinde sahne aldı. Farklı kentlerden oluşan koroları buluşturan konser, Namık Kemal Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Çocuk Korosu, Nilüfer Gençlik Korosu ve bu korolardaki öğrencilerin ailelerinden oluşan Kaizen Koro, 14-29 Temmuz tarihleri arasında Gazimağusa'da düzenlenen "Korolar Buluşuyor-3" etkinliğine katıldı.

İlki 1-6 Temmuz 2024'te yine Gazimağusa'da, ikincisi 29 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen buluşma, 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hatay'a ve depremde Adıyaman'da hayatını kaybeden Gazimağusalı Şampiyon Melekler voleybol takımının ailelerine destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Etkinlik kapsamında koro şefleri, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay'ı makamında ziyaret ederek ev sahipliği için teşekkür etti. Ziyarette koro şefi Suat Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir adına günün anısına bir hediye sundu. İki belediye arasındaki "kardeş belediye" ilişkisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluçay, Nilüfer'e selamlarını iletti.

Yedi kentin sesi aynı sahnede buluştu

Gazimağusa'da Namık Kemal Meydanı'nda düzenlenen konser, ev sahibi korolardan Rana Uluçay yönetimindeki Otello Çoksesli Korosu ile başladı. Ardından Hatay'dan gelen, Sezgin Suna yönetimindeki ve Natali Sovuksu'nun eşlik ettiği Apkord Regularis Korosu sahne aldı. Konser, Erkan Dağlı yönetimindeki Ada Işığı Çocuk Korosu ve Ada Işığı Gençlik Korosu ile devam etti. Onları yine ev sahibi korolardan Rana Uluçay yönetimindeki Makamer Korosu ile Ankara'dan gelen, Ekaterina Tunçtan yönetimindeki Anka Lumina ve Music Hall koroları izledi. Gecenin son bölümünde Suat Şahin yönetimindeki Nilüfer Çocuk Korosu, Nilüfer Gençlik Korosu ve Kaizen Koro dinleyicilerle buluştu. Konserin finalinde tüm korolar birlikte sahneye çıkarak üç ortak eser seslendirdi.

Konserin ardından koro şefleri, buluşmanın gerçekleşmesinde büyük emeği olanlara teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nilüfer koroları Kıbrıs'ta sahne aldı - Son Dakika

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