Nostaljik Klavyelerle Geçmişe Yolculuk

Kültür Sanat

Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

40 yıllık müzik aşkını, nostaljik müzik klavyeleri ile taçlandırdı

Müzik öğretmeni koleksiyon haline getirdiği 90'lı yılların nostaljik müzik klavyeleriyle geçmişe yolculuk yaptırıyor

ANTALYA - Antalya'da müzik öğretmeni Gökhan Heparslan, çocukluğundan bu yana kullandığı ve koleksiyon haline getirdiği nostaljik müzik klavyelerle geçmişe yolculuk yaptığını söyledi.

Antalya Muratpaşa Bilim Sanat Merkezi'nde müzik öğretmenliği yapan Gökhan Heparslan, 40 yıllık müzik tutkusunu doksanlı yılların ikonik klavyelerini toplayarak sürdürüyor. Heparslan, müzikle dolu bir aile ortamında büyüdüğünü, babasının amatör bir bestekar, annesinin ise Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu'nda bağlama çalan bir sanatçı olması sebebiyle müziğe olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ifade etti.

Hatıralarla dolu klavyeler

İlk klavyesini 9 yaşında babasından hediye aldığını kaydeden Heparslan, "Zamanla her biri farklı bir anıyı barındıran klavyeleri toplamaya başladım. Koleksiyonumda, 1993 yılında Burak Aydos'un televizyon şarkı yarışmasında kullandığı klavyeden, Ankara Devlet Tiyatroları'nda "Savaş Baba" oyununun müziklerini bestelediğim klavyeye kadar pek çok özel enstrüman yer alıyor. Türk müziğine uyumlu ritim ve koma sistemine sahip klavyeleri de koleksiyonuma dahil ettim. Bu cihazlarla hem besteler yapıyor hem de öğrencilerime müziğin inceliklerini aktarıyorum" dedi.

Geçmişe özlem, bir tutkuya dönüştü

Koleksiyonunu "geçmişe duyulan özlem" olarak nitelendiren Heparslan, klavyelerin teknik özelliklerinden çok hatıralarıyla ilgilendiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bu klavyelerin temiz ve bakımlı olması benim için çok önemli. Çocukluğumda dokunduğum, gençliğimde beste yaptığım cihazları bulmak, adeta zamanda yolculuk yapmak gibi. Koleksiyonumu tamamlamak için 7 klavye daha arıyorum. 30-40 yıllık enstrümanları bulmak zor, ancak her biri bir hikaye taşıyor. Tamamladığımda bu hikayeleri gelecek nesillere aktarmak istiyorum" diye konuştu.

Vefat eden dostunun mirası

Koleksiyonundaki en duygusal parçalardan biri ise vefat eden dostu Tanyolaç Aygün'den kalan klavye olduğunu söyleyen Heparslan, "Vefat eden arkadaşımın eşi Güler Hanım'ın, 'bu enstrüman seninle olsun' sözleri oldu. Bana geri verdiği klavyeyi özenle koruyorum. Bu klavye, dostluğun ve sanatın kalıcılığını hatırlatıyor" dedi. 40 yıl boyunca topladığı 17 klavye ile her birinin birer anı niteliği taşıdığını ifade eden Heparslan, "Koleksiyonumu tamamlamayı hedefliyorum. Bu klavyeler, sadece müziği değil, yaşadığım hatıraları ve duyguları da içinde taşıyor. Bir gün hepsini tamamladığımda, geçmişe duyduğum özlemi tam anlamıyla tatmin edeceğim" dedi.