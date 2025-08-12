Nurettin Çakmak'tan Kauai Kuşu Heykeli - Son Dakika
Kültür Sanat

Nurettin Çakmak'tan Kauai Kuşu Heykeli

12.08.2025 11:49
Ressam Nurettin Çakmak, metal atıklardan nesli tükenen Kauai kuşu heykeli yaptı ve bağışladı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, doğa bilincini artırmak amacıyla metal atıklardan nesli tükenen Kauai kuşu heykeli yaptı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden mezun olan, 3 çocuk babası Nurettin Çakmak, merkez Artuklu ilçesindeki evinin altındaki atölyesinde doğal yaşama, çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkati çekmek için atıklardan heykel yapıyor.

Yaklaşık 16 yıldır yaptığı heykelleri özel şirketler ile müze ve kurumlara hediye eden Çakmak'ın yeni eseri, Havaii Adaları'nda yaşayan ve 1987'de son kez ötüşü kaydedilen endemik kuş türü olan "Kauai" heykeli oldu.

Çakmak, yaklaşık bir ay titizlikle yürüttüğü çalışmayla çatal, bıçak, kaşık, çivi ve vida gibi metal geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı heykeli, Midyat ilçesinde bulunan Haşimoğlu Atık Entegre AŞ bünyesindeki Atık Müzesi'ne bağışladı.

"Son ötüşü beni çok etkiledi"

Çakmak, AA muhabirine, bugüne kadar doğa bilincine ve çevre kirliliğine dikkati çekmek için atık metallerden çok sayıda eser hazırladığını söyledi.

Yaptığı eserleri Türkiye'nin farklı yerlerinde sergilediğini anlatan Çakmak, önceki yıl metal geri dönüşüm atıklarından ve yemek kaşıklarından yaptığı şahmeran (başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık), geçen yıl da yaklaşık 1 ton ağırlığındaki geyik heykeliyle doğa bilincine dikkati çektiğini anımsattı.

Yeni eserinin yine metal atıklarla nesli tükenen Kauai kuşu olduğunu belirten Çakmak, "Neden Kauai kuşu derseniz, maalesef haberlerde gördüm. Şu anda nesli tükenmiş. Son ötüşünü duyduk medyada. İlhamını doğadan alan bir sanatçı olarak bu açıkçası beni çok etkiledi. Son ötüşü beni çok etkiledi." dedi.

"Doğayı kirletmeden yaşama kültürünü hayata geçirmemiz gerekiyor"

Dünyada hayvanların yaşam alanlarının daraldığını, herkesin buna dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Çakmak, heykeli yaklaşık bir aylık çalışmayla yaptığını anlattı.

Çakmak, şöyle devam etti:

"Buluntu yani atık malzemeleri kullanıyorum. Çalıştığım esere göre değişiyor. Genelde çatal, bıçak gibi kullanılmayan mutfak malzemeleri kullanıyorum. Dünyada çılgınca bir tüketim modeli oluşmuş dolayısıyla buna da bir mesaj vermeye çalışıyorum. Doğa bir bütündür. Hayvanlar, bizimle yaşayan varlıklar, yaşam alanlarına saygı duymamız ve onları tehdit etmememiz lazım. Yaptığım her eserin muhakkak bir amacı var. Bu da onlardan biri. Tamamıyla doğayla ilgili bir eser. Doğa artık yavaş yavaş maalesef kirleniyor, varlıklar için bir risk teşkil ediyor. Dolayısıyla doğada bulunan varlıklara dikkat etmemiz, doğayı kirletmeden yaşama kültürünü hayata geçirmemiz gerekiyor."

Heykeli Midyat ilçesinde bulunan Haşimoğlu Atık Entegre AŞ bünyesindeki Atık Müzesi'ne bağışladığını ve burada bir dönem sergileneceğini aktaran Çakmak, farkındalık oluşturmak amacıyla daha sonra farklı illerde de sergilemeyi istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ressam, mardin, Kültür, Sanat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

