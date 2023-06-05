Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu yaşamını yitirdi

06.06.2023 12:04

82 yaşındaki Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu olan Nurhan Damcıoğlu, kamp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmeye başladı.

Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

82 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

2010 yılından itibaren yaşamını sürdürdüğü İzmir'de bugün aniden rahatsızlanan Damcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Damcıoğlu'nun vefat haberi sanat camiası ve sevenlerini üzdü.

Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti

NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR?

Mustafa ve Hafize (Ürper) Damcıoğlu çiftinin 9 çocuğundan biri olan Nurhan Damcıoğlu, 29 Ağustos 1941 tarihinde Ankara'da doğru. Annesinin girişimleriyle 9 yaşında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne kaydı yaptırılarak çok küçük yaşta tiyatro eğitimine başladı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkan Nurhan Damcıoğlu, burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı. Nurhan Damcıoğlu, sanat yaşamında birçok ödül kazandı.

Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • mert çelik: o nasıl oyun tarzı öyle Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Ali Kublay: Işıklar içinde uyusun alkışlarla göbek havalarıyla kantolarla uğurlamak lazım İzmir belediyesine duyrulur başkan uyuma Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Ahmet yilmaz: Kutlu tini sad duragî uçmag olsun Cevap Yaz 22 11 Yayından Kaldır
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Nurhan Damcıoğlu, İzmir, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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