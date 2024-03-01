'O Ses Başkale' yarışmasının finali yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

'O Ses Başkale' yarışmasının finali yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen 'O Ses Başkale' yarışmasının finali yapıldı. 10 finalistin yarıştığı etkinlikte Edanur Hacıoğlu birinci oldu.

01.03.2024 23:26  Güncelleme: 23:32
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'O Ses Başkale' yarışmasının finali yapıldı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'O Ses Başkale ' yarışmasının finali yapıldı.

Başkale Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmada 10 finalist yarıştı. Yoğun ilginin olduğu yarışmayı Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çelik ve çok sayıda vatandaş izledi. Birbirinden güzel seslerin yarıştığı yarışma sonunda Edanur Hacıoğlu birinci olurken, Aslı ve Rüya Yalçın isimli kardeşler ise ikinci ve üçüncülüğü paylaştı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik tarafından ödüllerin verilmesi ile devam eden program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, şarkı söylemeyi çok sevdiklerini ve büyüyünce sanatçı olmak istediklerini söylediler.

Kaynak: İHA

Başkale, Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'O Ses Başkale' yarışmasının finali yapıldı - Son Dakika

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