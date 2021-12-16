Ödemiş'te Yunus Emre'yi Anma programı düzenlendi - Son Dakika

Ödemiş'te "2021 Yunus Emre Yılı" etkinlikleri kapsamında "Yunus Emre'yi Anma ve Türk Dili" programı düzenlendi.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki İmam Hatip Okulları öğrencilerinin hazırladığı etkinlik, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Erkut, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Erkut, "Yunus Emre 13. yüzyılda, Anadolu sahasında, Oğuz Türklerinin konuşup yazdığı yazı dilinin en mühim temsilcisidir. Yunus Emre divanında Hazreti Peygamberin davranış ve düşüncelerinden akseden tasavvufi ahlakı, insanın iç mücadelesinin kendini bilme ve bulma gayreti Anadolu Selçuklu Türklerinin sosyal hayatından aldığı unsurlarla anlatılır. Yunus anlaşılır bir Türkçeyle söylemiş hem aruzu hem de heceyi kullanmıştır." diye konuştu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler, Yunus Emre'den sözler, ilahiler okundu, Meddah Yusuf Duru gösteri düzenledi.