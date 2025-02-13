Öğrenci, Müzeye Tarihi Sikke Teslim Etti

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Lise son sınıf öğrencisi piknikte bulduğu 2 adet bronz sikkeyi müzeye teslim etti

Sikkelerin birinin Roma dierinin Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 adet bronz sikke olduğu belirlendi

ANTALYA - Antalya'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi ailesi ile birlikte hafta sonu gittikleri piknik alanı yakınlarında bir adet Roma ve bir adet Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 adet bronz sikke buldu. Bin yıllık olduğu tahmin edilen sikkeyi babası ile birlikte Side Müze Müdürlüğüne giderek yetkililere teslim ettiler.

Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrencisi lise öğrencisi Kamil Girgin, Akseki'nin Gidengelmez Dağlarının eteklerinde Akseki'ye 45 kilometre uzaklıktaki Değirmenlik mahallesinde yaşadıklarını söyledi.

Hafta sonu ailesi ile birlikte Değirmenlik mahallesi sınırlarında bulunan bir çeşme başına piknik yapmaya gittiklerini söyleyen Girgin, "Babam, annem ve kardeşlerim hep birlikte ailecek gezmeye gitmiştik. Orman içerisinde yığıntı taşlar gördüm. Yakınına gittiğim zaman çok sayıda kırmızı renkli çömlek parçaları buldum" dedi.

"Ören yerleri her zaman dikkatimi çeker"

Tatil dönemlerinde ailesi ile birlikte müze ve ören yerlerini gezdiklerini ve her zaman dikkatinin çektiğini söyleyen Girgin, "Ailemle her tatil döneminde çok fazla müze gezdiğimiz için ören yerleri eski eşyalar gibi şeyler her zaman dikkatimi çeker. Bu Yıkıntılar içerisinde gezinirken toprağın içerisinde bir çömlek parçasının ucunu gördüm. Merak edip kaldırdığımda toprağın içerisine karışmış iki tane eski para buldum. Bulduğum çömlek parçaları ve paraları annem ile babamin yanına götürdüm. Annem tarih öğretmeni olduğu için bu paraların tarihi eser olabileceğini, müzeye teslim etmemiz gerektiğini söyledi" diye konuşan Girgin, şöyle devam etti.

"Side Müze müdürlüğüne teslim ettik"

"Bize en yakın müze Manavgat Side müzesi olduğu için babam ile birlikte iki çömlek parçası ve iki eski parayı alarak Side Müze müdürlüğüne gittik. Müzeye teslim ettik. Teslim alındığına dair tutanak tuttular. Çömlek parçalarını aldığımız yere bırakmamız için bize geriye verdiler. Sikkelerin bir tanesi Doğu Roma, bir tanesinin de Roma dönemine ait bronz sikke olduğunu öğrendik. Paraların ise değeri konusunda bir komisyon kurulacakmış. Bu komisyon taktiri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından para ödülü ile ödüllendirileceğim söylendi ve Side Müze Müdürü bizim bu tutumumuzdan dolayı ise teşekkür etti" şeklinde konuştu.