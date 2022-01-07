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Öğrenciler dersten sonra "komşuları" için iyilik mesaisine başlıyor - Son Dakika

Öğrenciler dersten sonra "komşuları" için iyilik mesaisine başlıyor

07.01.2022 12:38
Öğrenciler dersten sonra "komşuları" için iyilik mesaisine başlıyor

İzmir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencileri, kaldıkları yurdun yemekhanesindeki tüketilmeyen yemekleri her akşam ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra evlerde kalan öğrencilere ulaştırıyor.

İzmir'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan üniversite öğrencileri, kaldıkları yurdun yemekhanesindeki tüketilmeyen yemekleri her akşam ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra evlerde kalan öğrencilere ulaştırıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Gönüllülük Federasyonu, Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Spor Toto Spor Kulübü tarafından 2 yıl önce başta yurtlar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanesinde yemek dağıtımı sonrası tüketilmemiş olan yemeklerin israfının önüne geçilmek üzere pilot il olarak İzmir'de "Komşum" projesi hayata geçirildi.

Daha sonra birçok ilde uygulanmaya başlanan proje kapsamında İzmir'de de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 4 yurtta gönüllü 50 öğrenci, her akşam yemekhanelerindeki fazla yemekleri paketleyerek yakın çevredeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra evlerde kalan öğrencilere teslim ediyor.

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" sözünden hareketle başlatılan proje, gelecek aydan itibaren şehirdeki tüm yurtlarda uygulanacak.

Projeden, evde kalan öğrenciler de faydalanabiliyor.

Gönüllü kızlar yemekhanede iyilik mesaisinde

Buca ilçesindeki İzmir Kız Öğrenci Yurdu kalan çeşitli bölümlerdeki gönüllü 20 öğrenci de "Komşum Projesi" kapsamında her gün akşam saatlerinde yurtta öğrenciler için yapılan ve tüketilmeyen yemeklerin israfı olmaması için kolları sıvıyor. Yemekleri saat 22.30'dan sonra özenle paketleyen gönüllü gençler, önceden belirlenen adreslere bunları ulaştırıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gizem Kabak, AA muhabirine, projeden haberdar olunca gönüllü olmaya karar verdiğini ve bir aydır her gün özveriyle çalıştıklarını aktardı.

Böylesine anlamlı bir projede yer almanın mutluluğunu ifade eden Kabak, şunları kaydetti:

"Akşam artan yemeklerimiz oluyor bunlar israf olmasın, dışardaki ihtiyaç sahibi aileler de yararlansın böyle bir proje sunuldu. Proje 4 aydır devam ediyor. Muhtarlıkla görüşüyoruz, ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Özenle paketlediğimiz yemekleri gün sonunda ihtiyaç sahibi insanlara götürüyoruz. Çok mutluyuz, dışarıda bu tarz gıdalara ihtiyacı olan çok aile var, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İleride daha çok kişiye ulaştıracağız. Öğrenci evlerine de yemek götürüyoruz, onlar da bu sayede sıcak ev yemeği yeme imkanı buluyor."

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Yüksek Lisans Bölümü öğrencisi Çiğdem Çamlıbel ise 5 yıldır bu yurtta kaldığını, hazırlanan çalışmanın çok anlamlı olduğunu aktardı.

"Çok mutluyuz"

Projeyle yemek israfının önlendiğini ve ihtiyaç sahiplerine destek verildiğini vurgulayan Çamlıbel, şöyle konuştu:

"Sıcak yemeklerimizle öğrenci evleri ya da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına misafir oluyoruz. Saat 22.00'den sonra arkadaşlarla yemekhanede buluşup sonra yola koyuluyoruz. Götüremediğimiz durumda ise aileler, öğrenciler yurdumuzun kapısından gelip alıyorlar. İnsanların gerçekten ihtiyaçları var en azından yemeklerin çöpe gitmesini engelliyoruz. Projeye katılan öğrenciler olarak bu güzel çalışmaya dahil olduğumuz için çok mutluyuz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise pilot uygulama olarak İzmir'deki 2 yurtta 2020 yılında başlatılan ve şu anda 4 yurtta devam eden "Komşum" projesinin gelecek hafta 7 yurda daha taşımayı planladıklarını ifade etti.

Ekici, ay sonunda ise tüm yurtlarda uygulanması amaçlanan projeyi önemsediklerini dile getirdi.

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Yemek Tarifi, Üniversite, gençlik, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Öğrenciler dersten sonra 'komşuları' için iyilik mesaisine başlıyor - Son Dakika


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