Öğrenciler Horon Oynayarak Kültürel Zenginlik Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenciler Horon Oynayarak Kültürel Zenginlik Kazanıyor

Öğrenciler Horon Oynayarak Kültürel Zenginlik Kazanıyor
23.05.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusufeli'nde öğrenciler, öğretmenleriyle horon oynayarak farklı bir kültürü öğreniyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir grup ortaokul öğrencisi boş zamanlarında horon oynamayı öğreniyor.

Alanbaşı Bağlar Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ömer Bayraktar, çocukların farklı yörelere ait kültürleri tanımasının önemli olduğunu söyledi.

Yusufeli'nde genellikle atabarı, sol ayak ve ağır bar adı verilen oyunların oynandığını belirten Bayraktar, "Trabzonluyum, horunu çok seviyorum. Öğrencilerim de onlara horon öğretmemi istedi. Ben de onları kıramadım. Böylece kendi yörelerinin dışında farklı bir halk oyununu öğrenmiş oldular. Hepsi kısa sürede çok iyi bir ilerleme kaydetti, çok güzel oynuyorlar." dedi.

Öğrencilerden Muhammet Salih Erdoğan ise yeni bir kültürle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Öğretmenimiz bizi kırmadı ve horon öğretti. Bizim bölgemizde bu oyun oynanmıyor. Farklı bir halk oyunu öğrenmiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Artvin, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğrenciler Horon Oynayarak Kültürel Zenginlik Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları Özel’in temyiz başvurusunu geri çekti Kılıçdaroğlu'nun avukatları Özel'in temyiz başvurusunu geri çekti
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
Arbeloa, Real Madrid’deki geleceğini duyurdu Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu
Dervişoğlu’ndan CHP’ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir Dervişoğlu'ndan CHP'ye tam destek: YSK kararını hiçe sayan yaklaşım tüm partiler için tehdittir
Sıla Gençoğlu’nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:03
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
13:25
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına şok yanıt
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
13:10
İran’a yeni saldırı konuşulurken Trump’tan dikkat çeken hamle Oğlunun düğününe bile gitmiyor
İran'a yeni saldırı konuşulurken Trump'tan dikkat çeken hamle! Oğlunun düğününe bile gitmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 15:26:32. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Horon Oynayarak Kültürel Zenginlik Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.