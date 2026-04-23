Öğrenciler Tarihi Su Sarnıcını Ziyaret Etti

Gebze Ticaret Odası tarafından ilçenin kültürel mirasını, tarihi değerlerini ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla 'Sanayinin Başkenti Gebze'de Kültür ve Turizm' başlıklı etkinlik odanın meclis salonunda gerçekleştirildi. Tarihi ve kültürel değerlere ilişkin sunumlar yapıldı, hazırlanan tanıtım videosu izletildi. Programdan konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise "Tarih boyunca bütün medeniyetlerin geçtiği, mola verdiği, konuşlandığı hatta battığı yada yeniden hayat bulduğu bir coğrafyadayız. Dünya var olduğu müddetçe tarih boyunca bu devam edecektir. Gebze Ticaret Odası olarak elbette ticareti, üretimi, sanayiyi, inovasyonu konuşurken bir şey atlamamız gerektiği konusunda kanaatimiz oldu. O da nedir? Tarih neden kıymetlidir. Düşünün buradaki bir binayı görüyorsunuz belki 500 belki de bin yaşında. Kendimizi sorgulamalıyız tarihi asla ihmal etmemeliyiz. Burada kimler geldi kimler geçti, geleceğe dair ne bırakmamız gerektiğini anlamında bize fikir verecektir. Aslolanın şu olması gerektiğine kanat getiriyoruz; bir eser bırakmak, tarihi ıskalamamamız gerekiyor. İyi şeyler yapılanların iyi anıldığı, eser bırakanların kıymet bulduğu bir dünya var önümüzde. Bizler de maddi anlamda çok büyük değerlere sahip olabiliriz" diye konuştu.

TARİHİ SU SARNICINDA KÜLTÜREL ETKİNLİK

Etkinliğin devamında Gebze ilçesindeki Güzeller Mahallesi'nde yer alan tarihi su sarnıcı öğrenciler tarafından ziyaret edildi. Osmanlı döneminde inşa edilen Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Çarşı Çeşmesi ve Çarşı Hamamı gibi yapılarla bağlantılı olarak su taşıdığı bilinen, ve geçtiğimiz yıllarda restore edilen tarihi su sarnıcı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ziyaret sırasında ney dinletisi sunulurken, bayram çöreği, mancarlı pide ve zerde ikram edildi.