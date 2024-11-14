Karabük'te vize haftasında sınava giden üniversite öğrencilerine moral vermek amacıyla otobüste müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gönüllü müzik ekibi, Karabük Üniversitesi'nde vize sınavlarına giden gençlere üniversite yolunda sürpriz yaptı.
Ekip, Soğuksu Kız Öğrenci Yurdu'ndan üniversiteye giden öğrencilerin bindiği otobüste, sınavlarda moral ve motivasyon sağlamak amacıyla yol boyunca müzik eşliğinde şarkılar söyledi.
Bazı öğrenciler parçalara eşlik ederken, bazıları da sürpriz karşısında şaşırdı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Öğrencilere Moral İçin Müzik Dinletisi - Son Dakika
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