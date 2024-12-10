Öğretmen İşaret Dili Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Öğretmen İşaret Dili Eğitimi Veriyor

Öğretmen İşaret Dili Eğitimi Veriyor

Beydağ'da öğretmen Sanem Uysal, işitme engelli velilerle iletişim için işaret dili öğretmektedir.

10.12.2024 12:20
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İzmir'in Beydağ ilçesinde görevli okul öncesi öğretmeni Sanem Uysal, işitme engelli velisinin rahat iletişim kurabilmesi amacıyla okulundaki öğrenci ve velilere işaret dili öğretiyor.

Mesleğini 14 yıldır sürdüren 34 yaşındaki Uysal, 3 sene önce Adaküre Mahallesi'ndeki ilkokula tayin edildi.

Evine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki okulunda tüm zamanını öğrencilerinin gelişimi için etkinlikler düzenleyerek geçiren Uysal, okula bu yıl başlayan 5 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Ayşen ile işitme engelli annesi Nazlı Avcı'nın iletişim kurmakta zorlandığını fark etti.

Anne Avcı'nın diğer velilerle iletişim kurmakta da güçlük çektiğini gören Uysal, okulda işaret dili eğitimi vermeye karar verdi.

Uysal, ders sonrası zamanlarda hem velilere hem çocuklarına işaret dili öğretiyor. Sanem öğretmen, bu sayede Avcı'nın hem çocuğu hem de diğer velilerle iletişimini kolaylaştırdı.

"Hayatına dokunup katkı sunmak istiyoruz"

Sanem Uysal, AA muhabirine, Nazlı Avcı'nın bebeklikte geçirdiği rahatsızlık nedeniyle işitme kaybı yaşadığını söyledi.

Öğrencisi Ayşen'in dil gelişiminin çok iyi olduğunu anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Annesi öğrencimizi okuldan almaya geldiğinde burada uzunca vakit geçiriyordu. Ben de bu vakti fırsata dönüştürmek istedim. Komşularıyla, diğer velilerimizle istişare ettik. Daha önce işaret dili kursu aldığım için böyle bir etkinliğe başlamak istedim. Okul çıkışlarındaki sürede buluşmalar düzenleyip bu şekilde velimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hep birlikte işaret dili öğrenerek, hayatına dokunup birazcık da olsa bir katkı sunmak istiyoruz. Aynı şekilde öğrencilerimiz ve velilerimiz de çok istekli. Daha yolun başındayız ama bu şekilde devam ettikleri için ben de motivasyon buluyorum."

Velinin daha önce içe kapanık olduğuna değinen Uysal, "Daha önce ortamda gülündüğü zaman 'Bana mı gülüyorlar?' diyerek üzülüyormuş. Arkadaş çevresi de yokmuş. Çocuğu okula başladığında iletişim kurmaya başladık. Kendince oluşturduğu işaretlerle zorlu da olsa bir iletişim kuruyoruz ama işaret dili sayesinde bu biraz daha kolaylaştı." dedi.

"Öğretmene sürekli dua ediyorum"

Duygularını işaret diliyle paylaşan anne Nazlı Avcı da öğretmen Sanem Uysal ve diğer velilere destekleri için teşekkür etti.

Engeli nedeniyle çoğunlukla evde vakit geçirmeyi tercih ettiğini belirten Avcı, "Ayşen konuşuyordu, anlamadığım için üzülüyordum. Şimdi mutluyum, öğretmene sürekli dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Velilerden Ayşe Sarısu da işaret dili eğitimine severek katıldıklarını, bu sayede komşuları Nazlı Avcı ile daha çok görüşmeye başladıklarını dile getirdi.

Mehtap Kavcı ise köye gelin gelen Nazlı Avcı ile konuşma engeli nedeniyle pek iletişim kuramadıklarını anlatarak, "Öğretmenimizin hazırladığı bu kursa severek katılıyoruz. Burada Nazlı ile daha yakın olmaya başladık. Artık birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. O bizi anlamaya çalışıyor, biz anlatmaya çalışıyoruz bir şekilde, anlaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Öğretmen İşaret Dili Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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