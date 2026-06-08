Öğretmenler Sanatla Buluşuyor - Son Dakika
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Öğretmenler Sanatla Buluşuyor

Öğretmenler Sanatla Buluşuyor
08.06.2026 10:05
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Aydın İl Maarif Öğretmen Orkestra-Koro ve Halk Dansları Topluluğu, sanatseverlerle buluşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Aydın İl Maarif Öğretmen Orkestra-Koro ve Halk Dansları Topluluğu, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Öğretmenlerin sanatsal birikimlerini ve kültürel değerlerimizi aynı sahnede buluşturan topluluk, müzikten halk danslarına uzanan zengin repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Orkestra, koro ve halk dansları ekiplerinin ortak performanslarıyla gerçekleştirilecek programda, Anadolu'nun farklı yörelerinden eserler ve kültürel ögeler sahneye taşınacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, sanat ve kültürle desteklenen bireylerin toplumsal gelişime önemli katkılar sunduğunu belirterek, öğretmenlerin öncülüğünde hazırlanan bu anlamlı projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Aydın İl Maarif Öğretmen Orkestra-Koro ve Halk Dansları Topluluğu'nun ilk konseri, bugün saat 20.30'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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