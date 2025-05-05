Okul Bahçesi Renkleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Okul Bahçesi Renkleniyor

Okul Bahçesi Renkleniyor

ÇOMÜ ve Kale Grubu işbirliğiyle, Çan Osman Çaneri okulunun bahçesi gönüllü öğrencilerle renklendirildi.

05.05.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Kale Grubu iş birliğinde yürütülen "Okulumu Renklendiriyorum KALE" projesi kapsamında, Çan Osman Çaneri ilk ve ortaokulunun bahçesi gönüllü öğrenciler tarafından boyandı.

ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından, Kale Grubu'nun desteğiyle yürütülen "Okulumu Renklendiriyorum KALE" projesi kapsamında Çan ilçesindeki Çan Osman Çaneri ilk ve ortaokulunun bahçesinde uygulama çalışması yapıldı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Arş. Gör. Dr. Merve Temiz Topsakal tarafından çizimleri yapılan tasarımlar, 40 kişilik gönüllü öğrenci grubu tarafından okul bahçesine uygulandı. Renkli zemin boyamaları ve çocuklara özel hazırlanan eğlenceli figürler ile öğrencilerin okul ortamını daha keyifli ve dikkat çekici hale getirmek amaçlandı.

Etkinliğe ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Necla Ece Öncül, Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Nazan Çalbayram ile ilçe protokolü katılarak, öğrencilerle birlikte uygulamaya destek verdi.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Çan, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Okul Bahçesi Renkleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:57:43. #7.13#
SON DAKİKA: Okul Bahçesi Renkleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.