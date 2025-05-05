Okul Bahçesi Renkleniyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Kale Grubu iş birliğinde yürütülen "Okulumu Renklendiriyorum KALE" projesi kapsamında, Çan Osman Çaneri ilk ve ortaokulunun bahçesi gönüllü öğrenciler tarafından boyandı.

ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından, Kale Grubu'nun desteğiyle yürütülen "Okulumu Renklendiriyorum KALE" projesi kapsamında Çan ilçesindeki Çan Osman Çaneri ilk ve ortaokulunun bahçesinde uygulama çalışması yapıldı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Arş. Gör. Dr. Merve Temiz Topsakal tarafından çizimleri yapılan tasarımlar, 40 kişilik gönüllü öğrenci grubu tarafından okul bahçesine uygulandı. Renkli zemin boyamaları ve çocuklara özel hazırlanan eğlenceli figürler ile öğrencilerin okul ortamını daha keyifli ve dikkat çekici hale getirmek amaçlandı.

Etkinliğe ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Necla Ece Öncül, Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Nazan Çalbayram ile ilçe protokolü katılarak, öğrencilerle birlikte uygulamaya destek verdi.