Ömer Gür, İspanya'da Birincilik Ödülü Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Gür, İspanya'da Birincilik Ödülü Kazandı

Ömer Gür, İspanya\'da Birincilik Ödülü Kazandı
16.05.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığlı piyanist Ömer Gür, İspanya'daki uluslararası yarışmada birincilik elde ederek Türkiye'yi gururlandırdı.

Elazığlı genç piyanist Ömer Gür, İspanya'da düzenlenen uluslararası piyano yarışmasında gösterdiği üstün performansla birincilik ödülünü kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Sea Sun Festival 2026 kapsamında gerçekleştirilen yarışma, dünyanın farklı ülkelerinden genç yetenekleri bir araya getirdi. İspanya'nın Lloret de Mar kentinde düzenlenen organizasyonda solo piyano ve piyano toplulukları sahne aldı. Türkiye'yi temsil eden Elazığlı genç sanatçı Ömer Gür, "Enstrümantal Tür" (Group B - Category VIII) kategorisinde sergilediği etkileyici performansla jüri üyelerinden tam not alarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Dr. Erduran Gür'ün oğlu olan başarılı piyanistin elde ettiği uluslararası derece, Elazığ'da büyük sevinç oluştururken sanat camiasında da takdirle karşılandı.

Henüz genç yaşta uluslararası başarıya ulaşan Ömer Gür'ün performansı, sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi gördü. Elazığ'ın yetiştirdiği yetenekli isimlerden biri olarak gösterilen genç sanatçı, hem şehrin hem de Türkiye'nin gururu oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Müzik, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ömer Gür, İspanya'da Birincilik Ödülü Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:41:23. #7.12#
SON DAKİKA: Ömer Gür, İspanya'da Birincilik Ödülü Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.