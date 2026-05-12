Türkiye'nin Âşıkları OMÜ'de bir araya geldi

12.05.2026 18:41
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Aşıkları OMÜ'de' adlı şölen, farklı şehirlerden gelen halk ozanlarının katılımıyla gerçekleşti. Kültürel mirasın önemine vurgu yapılan etkinlik, geniş bir katılımla ilgi gördü.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Aşıkları OMÜ'de (Sazın Telinden, Gönül Dilinden)" adlı şölen, farklı şehirlerden gelen halk ozanlarını üniversitede bir araya getirdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKM) Mavi Salon'da gerçekleştirilen şölen İlkadım Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlendi. Şölende; Van'dan Aşık Poyrazoğlu, Erzurum'dan Aşık Turabi, Aşık Eminoğlu ve Aşık Rahim Sağlam, Gümüşhane'den Aşık Kul Nuri, Bayburt'tan Aşık Süphani ile Samsun'dan Aşık Obalı ve Aşık Yavuz sahne alarak hünerlerini sergiledi.

"Değerli aşıklarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Şölenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Bekir Şişman, aşıklık geleneğinin önemine vurgu yaparak, "Aşıklık geleneği; tarih boyunca ya usta-çırak ilişkisiyle ya da 'bade içme' gibi mistik rüyaların etkisiyle edinilmiş derin bir birikimdir. Bu birikim, akademik çalışmalara konu edilerek gelecek nesillere aktarılmaktadır. Bugün burada; Erzurum'dan Gümüşhane'ye, Bayburt'tan Samsun'a kadar geniş bir coğrafyadan gelen değerli aşıklarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Unutmamalıyız ki, 2009 yılında UNESCO 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesine giren bu eşsiz hazineyi sadece kütüphane raflarında veya akademik tezlerde tutarak koruyamayız. Bu mirası gerçekten korumak; ancak onu sahneye taşımak, yaşatmak, canlandırmak ve hayatın içinde aktif bir şekilde uygulamakla mümkündür" dedi.

İhsan Kurnaz: "Her türlü projeye sınırsız destek vermeye hazırız"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ise konuşmasında kültürün toplumlar üzerindeki birleştirici gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kültür, bir toplumun varlık sebebidir. Kültürü olmayanın kökü, kökü olmayanın ise geleceği olmaz. Tarihten bugüne bizlere miras kalan değerlerimizi; kültür elçilerimiz, ozanlarımız ve üstatlarımızla bir arada kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Maalesef üzülerek belirtmeliyim ki, günümüzde gençlerimizi kendi kültürüne ve tarihine tam anlamıyla sahip çıkacak şekilde yetiştirmekte zorlandığımızı görüyoruz. Bu durum bizleri derinden yaralıyor. İlkadım Belediyesi olarak; kültürümüzü, edebiyatımızı ve tarihimizi yaşatacak her türlü projeye sınırsız destek vermeye hazırız. Üniversitemizin gerçekleştireceği tüm kültürel faaliyetlerde paydaş olmaya devam edeceğiz."

Katılımcılardan yoğun ilgi ve beğeni toplayan şölen, yapılan teşekkür konuşmaları ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

Şölene ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve sanatsever katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

