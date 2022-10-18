Önce özendi, sonra sedef ustası oldu

Selçuklu döneminden günümüze uzanan sedef mesleği son demlerini yaşıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te merak üzerine özendiği sedef kakma sanatını öğrenen Mehmet Türkmen, amatör olarak başladığı baba mesleğinde kısa sürede ustalaştı. 35 yıldır sedef ustası olan Mehmet Türkmen, Selçuklu döneminin gözdesi sedef mesleğinin artık son demlerini yaşadığını ifade etti.

Sedef kakma sanatı ustası Mehmet Türkmen, Tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki atölyesinde rahle, çeyiz sandığı, santranç, kakma tavla, aynalık, zigon sehpa, tavla takımı, mücevher kutularından sehpa ve abajur gövdelerine kadar çok sayıda ürünü alıcısıyla buluşturuyor. Sedef ustası babasının yanında zorlu olmasına rağmen büyük bir hevesle işi öğrenen Türkmen, 35 yıldır geçimini mesleği ile sağlıyor. Gaziantep'e özgü ve önemli el sanatları arasında yer alan sedef kakmacılık mesleğini sürdüren Türkmen, Selçuklu'dan günümüze ulaşan sedef ustalığı mesleğinin son dönemlerini yaşadığını ifade etti.

Türkmen, "Yaklaşık 30-35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Baba mesleği, babamın elinin altında heves ettim bu mesleği öğrendim. El sanat işi zor iş, Selçuklu zamanında kalan bir meslek, sabır, özen ve itina isteyen bir iştir. Kardeşlerim ve akrabalarım bu mesleğin içinde babadan atadan gelen bir meslek olduğu için özendik, gayret ettik öğrendik. Mesleğimiz Selçuklu zamanında kalan bir meslek ama o zaman ustaların kıymeti bilinirdi şimdi ise hiçbir özelliği kıymeti yok. Sağlık açısından da zor bir meslek asidi, midyesi, bunlar pis kokular falan bizim sağlığımızı da bozuyor. Selçuklu zamanında sanatkarlar yetişiyormuş, şimdi ise dünyada nadir üretilen yerlerin en başında Gaziantep geliyor" diye konuştu.

Türkmen, yıllardır geçimini sağladığı sedefe son yıllarda rağbetin azaldığını ve bu nedenle de kazançlarının da yeterli olmadığını da ifade etti