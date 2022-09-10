Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Zeytinburnu'ndaydı - Son Dakika
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Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Zeytinburnu'ndaydı

10.09.2022 13:45
Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Zeytinburnu'ndaydı

Radyo Başakşehir'in sevilen programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor bu hafta Zeytinburnu Denizatı Taksi Durağı'ndaydı.

Radyo Başakşehir'in sevilen programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor bu hafta Zeytinburnu Denizatı Taksi Durağı'ndaydı.

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, İstanbul'u durak durak gezmeye devam ediyor. Zeytinburnu Denizatı Taksi Durağı'nda taksicilerle çay eşliğinde samimi bir sohbete dalan Sakar, durak başkanı İlker Dören'i yayına konuk aldı. Sakar, keyifli sohbetin ardından Dören'e on soru sordu.

"TAKSİCİLER İÇİN BİR CUMA KLASİĞİ"

Cuma günü yayınlanan Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programının taksiciler için bir klasik haline geldiğini belirten Dören, program sayesinde taksicilerin de sesinin duyulduğunu söyledi. Dokuz soruya doğru cevap veren Dören, program nedeniyle Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkürlerini iletti.


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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Başakşehir, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Zeytinburnu'ndaydı - Son Dakika

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