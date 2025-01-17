Ordu'da Dondurma Rekoru Denemesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu'da Dondurma Rekoru Denemesi

Ordu\'da Dondurma Rekoru Denemesi

Ordu'da 20. Çambaşı Kar Festivali'nde 1111 dondurma çeşidiyle dünya rekoru denemesi yapılacak.

17.01.2025 16:50
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Ordu'da kar festivali kapsamında, 1111 çeşit ile "dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması" rekor denemesi gerçekleştirilecek.

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 25-26 Ocak'ta organize edilecek 20. Çambaşı Kar Festivali, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir ve Kabadüz belediyeleri iş birliğinde düzenlenecek festivalin ilk gününde, Guinness Dünya Rekorları kapsamında "dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması" rekoru kırılmaya çalışılacak.

Avusturya'da 2018 ve 2019'da Avrupa Dondurma Festivali'nde, İtalya'da 2021'de Sherbeth Festival'inde birinci olan Celal Karaarslan, bu kez Guinness Rekorlar Kitabı'nda 1001 çeşit olan rekoru geçmek için Çambaşı Kar Festivali'nde 1111 çeşit dondurma hazırlamayı hedefliyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere, yapılacak denemeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesinin amaçlandığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, iş insanları ve yayladaki işletmecilerin desteğiyle bu yola çıktıklarını anlattı.

Kaya, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçtiklerini dile getirerek, "Netice itibarıyla da başvurumuzu kabul ettiler. Biz de inşallah 1111 dondurma çeşidiyle Çambaşı Kayak Merkezi'nde 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de dünya rekoru kırmak için hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Kaya, yaklaşık bir metreye ulaşan karın üzerinde kurulacak masada hazırlanacak dondurma çeşitleriyle güzel bir ambiyans oluşacağını ifade etti.

Celal Karaarslan ise bu kez memleketinde dünya rekoru kırmak istediğini, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 1111 dondurma ile rekor kırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Çok fantastik dondurma isimleri ve çeşitleri var. Örneğin 10 tane balık çeşidinden dondurma var. Bizim meşhur karalahanamız, töngelimiz ve taflanımız var. Hemen hemen her şeyden dondurma yapmaya çalıştık. Formüllerimizi en ince detaylarına kadar yazdık." diye konuştu.

Yörenin ürünlerine önem verdikleri için 128 dondurmada fındık kullandıklarını belirten Karaarslan, 10 kişilik ekiple hazırladıkları dondurma çeşitlerinin 120 metrelik masada sergileneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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