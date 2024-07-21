Ordu'da düzenlenen güreş festivalinde başpehlivanlık Ali Gürbüz'ün oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu'da düzenlenen güreş festivalinde başpehlivanlık Ali Gürbüz'ün oldu

Ordu'da düzenlenen 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivanlık mücadelesini Ali Gürbüz kazandı. Festival kapsamında yapılan güreş müsabakaları büyük ilgi gördü ve heyecanlı geçti. Festivalde ayrıca güreş ağalığı en yüksek teklifi veren Ender Şahin'e gitti. Etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

21.07.2024 20:51
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Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Aybastı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin beşinci gününde mehteran takımı eşliğinde dev Türk bayrağı ile alan gezildi.

Festival kapsamında büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, gazetecilere, çok yoğun bir ilgi gösterilen etkinlikte güreş müsabakalarının kıran kırana geçtiğini söyledi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar da tarihi anları yaşadıklarını ve Türkiye'nin en eski tarihi olan güreşi yaptıklarını anlattı.

Festivale katılımın çok güzel olduğuna işaret eden Gündoğar, Perşembe Yaylası'nın da tarihi ve menderesleriyle bilinen özel bir yayla olduğunu kaydetti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de buradaki güreşlerin artık çok daha farklı ve önemli hale geldiğini aktararak, "İki yıldır Türkiye'nin en önemli güreşlerinden biri haline geldi. Gerçekten de muazzam bir heyecan içerisinde bu güreşler devam etti." diye konuştu.

Türkiş, yoğun bir katılım olan etkinlikteki müsabakaların 1450 sporcuyla başladığını ifade etti.

Festivalde güreş ağalığını, 5 milyon 52 lira ile en yüksek teklifi veren iş insanı Ender Şahin kazandı.

Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Birçok ilden pehlivanın katıldığı festivalde Ali Gürbüz, final müsabakasında rakibi Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivan oldu.

Ali Gürbüz, birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu ve mücadelesini her zaman sürdüreceğini vurguladı.

Etkinliğe, Vali Muammer Erol, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ohan Baş, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da düzenlenen güreş festivalinde başpehlivanlık Ali Gürbüz'ün oldu - Son Dakika

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