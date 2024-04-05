Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu

Ordu\'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı\'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu

Ordu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, emniyet personeli müzik dinletisi sundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının önemine vurgu yaparak, polislerin üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun olmadığını belirtti. Programa katılan Vali Muammer Erol, şef Ata Bahri Çağlayan'a teşekkür belgesi verdi.

05.04.2024 01:33  Güncelleme: 01:36
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Ordu'da emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla müzik dinletisinde sahne aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şef Ata Bahri Çağlayan yönetimindeki grup, davetlilere müzik dinletisi sundu.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Türk Polis Teşkilatının önemine işaret eden Aksoy, "Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı olan polislerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." dedi.

Aksoy, kardeş teşkilat jandarma başta olmak üzere ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Mekan ve mesai mefhumu gözetmeksizin akıl, feraset ve takım oyunuyla gece gündüz demeden bu aziz şehrin hizmetinde olduğumuzun bilinmesini özellikle istirham ediyorum." diye konuştu.

Vali Muammer Erol'un şef Çağlayan'a teşekkür belgesi verdiği programa CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Muammer Erol, Atilla Aksoy, Çağlayan, Ordu, Etkinlikler, 3.Sayfa, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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