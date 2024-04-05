Ordu\'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı\'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu

Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu: 'Vefat ettiği zaman rahatlarım zannediyordum ama çok zormuş'

Yeşilçam'ın ünlü ismi Türker İnanoğlu'nun veda töreninde konuşan oğlu İlker İnanoğlu, babasının vefatının kendisi için beklenmedik bir şekilde zor olduğunu ve içinden bir parça kopmuş gibi hissettiğini söyledi. İlker İnanoğlu, babasının mükemmeliyetçi biri olduğunu ve her şeyi detayına kadar incelerdi. Ayrıca, babasının sağlık sorunlarıyla uzun süre ilgilendiğini ve son zamanlarda melanom kanseriyle mücadele ettiğini belirtti. İlker İnanoğlu, babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadığını ve bu kadar üzüleceğini tahmin etmediğini ifade etti.