Ordu'da emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla müzik dinletisinde sahne aldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şef Ata Bahri Çağlayan yönetimindeki grup, davetlilere müzik dinletisi sundu.
İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Türk Polis Teşkilatının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Türk Polis Teşkilatının önemine işaret eden Aksoy, "Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı olan polislerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." dedi.
Aksoy, kardeş teşkilat jandarma başta olmak üzere ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Mekan ve mesai mefhumu gözetmeksizin akıl, feraset ve takım oyunuyla gece gündüz demeden bu aziz şehrin hizmetinde olduğumuzun bilinmesini özellikle istirham ediyorum." diye konuştu.
Vali Muammer Erol'un şef Çağlayan'a teşekkür belgesi verdiği programa CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ile çok sayıda davetli katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ordu'da Emniyet Personeli Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümünde Müzik Dinletisi Sundu - Son Dakika
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin açılış konseri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve ödüllü klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül'ün solist olduğu konser ile başladı. Festival, Türkiye'den kıymetli sanatçılar ve 12 ülkeden 300'ü aşkın sanatçı ve topluluk ile 14 konserin sunulacağı bir etkinlik olarak gerçekleşecek.
Dünyanın en çok satan klasik müzik albümüne imza atan İngiliz keman sanatçısı Nigel Kennedy, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda çello sanatçısı Beata Urbanek-Kalinowska ile birlikte 'Heart and Soul' konseri verdi. Konserde Handel Halvorsen, Johann Sebastian Bach, Ryuichi Sakamoto gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra Nigel Kennedy'in kendi eserleri de seslendirildi. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve dünyanın en çok satan klasik müzik albümü olan Vivaldi'nin Dört Mevsimi albümünü çalan Nigel Kennedy, keman, elektro keman ve piyano çalarak müzikseverlere performans sergiledi. Nigel Kennedy, 7 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda aynı isimli konserle sahne alacak.
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Xinghua kentinde, Mezar Süpürme Günü olarak da bilinen Qingming Günü'ne denk gelen Perşembe günü Maoshan Tekne Festivali düzenlendi. Festival, 2014 yılında somut olmayan ulusal kültürel miras listesine girmişti.
Hessen DİTİB Derneği ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen Türk-Alman Gençlik Değişimi Projesi kapsamında, öğrenciler Muğla'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve MSK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da gençleri ağırladı. Proje, iki ülke gençliğine kültürel anlayışı artırmayı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefliyor.
Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve müzik dinletisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Programda ayrıca, polis teşkilatının geçmişi hakkında video gösterisi ve sunumlar yapıldı. Vali Vekili Şahin Demir, polis teşkilatının ülkede güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan hizmetler gösterdiğini belirtti. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ise Ardahan'ın daha huzurlu bir kent olması için çalıştıklarını ifade etti. Törene, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve diğer yetkililerin yanı sıra polisler ve aileleri de katıldı.
Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler müzik dinletisi sundu. Programda, polislerin müzik dinletisi, video gösterisi ve sunumlar yer aldı. Vali Vekili ve İl Emniyet Müdürü de konuşmalarında polis teşkilatının önemine vurgu yaptı.
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Yeşilçam'ın ünlü ismi Türker İnanoğlu'nun veda töreninde konuşan oğlu İlker İnanoğlu, babasının vefatının kendisi için beklenmedik bir şekilde zor olduğunu ve içinden bir parça kopmuş gibi hissettiğini söyledi. İlker İnanoğlu, babasının mükemmeliyetçi biri olduğunu ve her şeyi detayına kadar incelerdi. Ayrıca, babasının sağlık sorunlarıyla uzun süre ilgilendiğini ve son zamanlarda melanom kanseriyle mücadele ettiğini belirtti. İlker İnanoğlu, babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadığını ve bu kadar üzüleceğini tahmin etmediğini ifade etti.
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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hamur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada İbranice el yazısı bulunan ve yaklaşık 800-1000 yıllık olduğu değerlendirilen bir el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
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