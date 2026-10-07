Ordu\'da Mustafa Genç\'in 23 yıl sonra ringe dönüşünü anlatan Son Raunt tanıtıldı

Ordu'da, 1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç'in 23 yıl sonra yeniden ringlere dönüşünü anlatan "Son Raunt" belgesel filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nun üstlendiği filmde, eski milli sporcu ve eski Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı sonrasında spora yeniden başlaması ve boks kariyerine dönüş süreci anlatılıyor. En son 2003 yılında Fransa'da ringe çıkan Genç, doktorların ameliyat olması gerektiği yönündeki uyarılarının ardından yüzme ve boks antrenmanlarına başladı.

Yaklaşık 130 kilogramdan 103 kilograma kadar düşen Genç, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından profesyonel boks yapması yönünde teklifler aldı. Bu sürecin ardından Almanya'da düzenlenen WBU Açık Almanya Şampiyonası'nda 30 Mayıs tarihinde yeniden ringe çıkan Genç'in dönüş mücadelesi, belgeselin de final sahnesini oluşturdu.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gala öncesinde açıklamalarda bulunan Mustafa Genç, doktorların kendisine ameliyat olmazsa felç kalabileceğini söylediğini belirterek, "130 kilolardan, bel fıtığı rahatsızlığından dolayı doktorların 'ameliyat olmazsan felç kalabilirsin' dediği noktada yine hocamızın 'spor yaparsan, sonuna kadar dayanabilirsin' önerisi üzerine yüzme ile başlayıp, ardından boks antrenmanlarına başladım. Antrenman videolarını sosyal medyada paylaşınca profesyonel boksör olma teklifleri geldi, sonrasında Almanya yollarına düştük. Bu süreci de Ahmet Selim Sabuncu yönetmenimiz bir boksörün geri dönüş hikayesini anlatan belgesel filmi olarak çekmek istedi ve bu süreç başladı" dedi.

"Her yaşta spor yapılabileceğinin göstergesi"

30 Mayıs'ta Almanya'da yaptığı maçın belgeselin final sahnesi olduğunu ifade eden Genç, "Gerçekten orada da güzel bir maç oldu. 23 yıl sonra tekrardan ringe dönmek, Türk bayrağını orada temsil etmek benim için çok ayrı duygulardı. Belgeselimiz de tamamlandı. Ordu'da inşallah gençlerimize ve her yaşta spor yapmak isteyenlere bir ilham kaynağı olsun istiyoruz. Her yaşta spor yapılabileceğinin göstergesi var. Sağlık sorunlarına karşı sporla insanın kendi bedenini, kendi vücudunu inşa edebileceğinin bir göstergesi var" diye konuştu.

Galaya Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile ilgililer katıldı.