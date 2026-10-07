Ordu'da Mustafa Genç'in 23 yıl sonra ringe dönüşünü anlatan Son Raunt tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da Mustafa Genç'in 23 yıl sonra ringe dönüşünü anlatan Son Raunt tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu\'da Mustafa Genç\'in 23 yıl sonra ringe dönüşünü anlatan Son Raunt tanıtıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, 1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç'in 23 yıl sonra ringlere dönüşünü anlatan 'Son Raunt' belgesel filminin gala gösterimi gerçekleştirildi. Bel fıtığına rağmen 130 kilodan 103 kiloya düşen Genç, 30 Mayıs'ta Almanya'da yeniden ringe çıktı.

Ordu'da, 1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç'in 23 yıl sonra yeniden ringlere dönüşünü anlatan "Son Raunt" belgesel filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nun üstlendiği filmde, eski milli sporcu ve eski Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı sonrasında spora yeniden başlaması ve boks kariyerine dönüş süreci anlatılıyor. En son 2003 yılında Fransa'da ringe çıkan Genç, doktorların ameliyat olması gerektiği yönündeki uyarılarının ardından yüzme ve boks antrenmanlarına başladı.

Yaklaşık 130 kilogramdan 103 kilograma kadar düşen Genç, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından profesyonel boks yapması yönünde teklifler aldı. Bu sürecin ardından Almanya'da düzenlenen WBU Açık Almanya Şampiyonası'nda 30 Mayıs tarihinde yeniden ringe çıkan Genç'in dönüş mücadelesi, belgeselin de final sahnesini oluşturdu.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gala öncesinde açıklamalarda bulunan Mustafa Genç, doktorların kendisine ameliyat olmazsa felç kalabileceğini söylediğini belirterek, "130 kilolardan, bel fıtığı rahatsızlığından dolayı doktorların 'ameliyat olmazsan felç kalabilirsin' dediği noktada yine hocamızın 'spor yaparsan, sonuna kadar dayanabilirsin' önerisi üzerine yüzme ile başlayıp, ardından boks antrenmanlarına başladım. Antrenman videolarını sosyal medyada paylaşınca profesyonel boksör olma teklifleri geldi, sonrasında Almanya yollarına düştük. Bu süreci de Ahmet Selim Sabuncu yönetmenimiz bir boksörün geri dönüş hikayesini anlatan belgesel filmi olarak çekmek istedi ve bu süreç başladı" dedi.

"Her yaşta spor yapılabileceğinin göstergesi"

30 Mayıs'ta Almanya'da yaptığı maçın belgeselin final sahnesi olduğunu ifade eden Genç, "Gerçekten orada da güzel bir maç oldu. 23 yıl sonra tekrardan ringe dönmek, Türk bayrağını orada temsil etmek benim için çok ayrı duygulardı. Belgeselimiz de tamamlandı. Ordu'da inşallah gençlerimize ve her yaşta spor yapmak isteyenlere bir ilham kaynağı olsun istiyoruz. Her yaşta spor yapılabileceğinin göstergesi var. Sağlık sorunlarına karşı sporla insanın kendi bedenini, kendi vücudunu inşa edebileceğinin bir göstergesi var" diye konuştu.

Galaya Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile ilgililer katıldı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatMustafa GençBelgeselAlmanyaDünyaOrduSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:03:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Ordu'da Mustafa Genç'in 23 yıl sonra ringe dönüşünü anlatan Son Raunt tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei