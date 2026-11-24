Ordu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, ilk olarak çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde kutlama programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Programda 47 yıllık öğretmenlik mesleğinin ardından emekli olan Coşkun Kurucu da konuşma yaptı. Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, çocukların hayallerine ve geleceklerine dokunmak olduğunu ifade eden Kurucu, emekli olsa da öğretmenliğin yüreğinde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından 20 aday öğretmen için yemin töreni düzenlendi. Emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verilirken, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve veliler de ödüllendirildi. Program, Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Programa Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Kesikci, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.