Ordu'da "Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da "Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması" düzenlendi

23.07.2022 13:07
Ordu'da "Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması" düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması" yapıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması" yapıldı.

Ünye Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen, "21. Ünye Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Festival etkinlikleri çerçevesinde, "12 yaş üstü" ve "12 yaş altı" kategorilerinde 30 ikizin katıldığı "Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması" da gerçekleştirildi.

Yarışmada, "12 yaş üstü" kategorisinde 28 yaşındaki Gülten Abasız ile Ayten Keskin, "12 yaş altı" kategorisinde ise 3 yaşındaki Yavuz Ali ve Ebubekir Işık, jüri üyeleri tarafından birinci seçildi.

Protokol üyeleri, yarışmada dereceye girenlere ödül ve madalyalarını verdi.

Festival, çeşitli ekinliklerin ardından yarın sona erecek.

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Türkiye'nin en benzer ikizleri belli oldu Türkiye'nin en benzer ikizleri belli oldu Türkiye'nin en benzer ikizleri belli oldu Türkiye'nin en benzer ikizleri belli oldu
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da 'Türkiye 6. En Benzer İkizler Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

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