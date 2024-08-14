Kültür Sanat

Ordu'daki kazı çalışmalarında tarih fışkırıyor

Fatsa ilçesindeki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı içerisinde bulunan zemin mozaiği, ilçenin tarihine ışık tutacak

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak: "Eser Türkiye'de büyük yankı uyandırdı, turist rotaları için önemli bir kültür varlığını gün yüzüne çıkardık"

ORDU - Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nda yerinde (in-situ) zemin mozaiğine ulaşıldı.

Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Fatsa ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eser, Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıyor. Aziz Konstantin ve Helena Manastırı'nda açığa çıkarılan zemin mozaiği, üslup ve biçim dikkate alındığında 5 ile 6'ncı yüzyıl arasına tarihlendirilebiliyor. Eser, özellikle Erken ve Geç Bizans dönemine ait olması nedeniyle hem kendisi özgün hem de manastır içerisinde çıkması ile önem taşıyor.

"Çalışmalar esnasında önemli eserleri de açığa çıkartacağız diye düşünüyorum"

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, ilde 3 ayrı noktada kazı çalışmaları yapıldığını söyledi. Son olarak açığa çıkartılan zemin mozaiğinin önemine değinen Toparlak, "Mayıs ayından bu yana kazılar devam ederken güneyden, batıdan ve doğudan çalışmalar eş zamanlı olarak devam ederken, in-sitü durumunda çok önemli bir eserle karşılaştık. Eser özellikle Erken ve Geç Bizans dönemine ait bir eser olması nedeniyle hem kendisi özgün hem de manastır içerisinde çıkması özgün bir eser. Dolayısıyla bizleri heyecanlandırdı. Aynı alan içerisinde kazı çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki çalışmalar esnasında önemli eserleri de açığa çıkartacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Turist rotaları için önemli kültür varlığını gün yüzüne çıkardık"

Manastırın en önemli özelliklerinden bir tanesinin sekizgen şeklinde olması ve konum olarak sahile çok yakın bir noktada bulunmasının önem taşıdığını ifade eden Toparlak, "Özellikle turist rotaları için önemli kültür varlığını gün yüzüne çıkardık. Burada yeni bir destinasyonu oluşturacağız ve bundan sonra çıkartacağımız eserler bütün dünya ile paylaşacağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İlk olarak yol yapım çalışmalarında lahit mezarlar bulunmuştu"

Bölgede 3 yıl önce yürütülen yol yapım çalışmaları esansında lahit mezarlar ve içerisinde önemli eşyalara ulaşıldığını hatırlatan Toparlak, "Onun dışında yine kazı çalışmalarında mozaik parçaları ve dönemine ait önemli cam parçalar çıktı. Şimdi manastır kazıyoruz ve bundan sonraki süreçte bahçesinde önemli eserlerin çıkacağını, özellikle sondaj çalışmalarımız esnasında önümüzdeki dönemde neler çıkabileceğini ve hangi dönemi ait olduğunu taahhütlendirecek kazılar olacak. Kazılar devam ettikçe de bize yeni ufuklar açacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Eser Türkiye genelinde merak uyandırdı"

Şu anda kazı alanında güvenlik tedbirleri son safhada olduğunu ifade eden Toparlak, "Kazılar aralık ayına kadar devam edecek. Eser Türkiye genelinde merak uyandırdı, bölge halkını da heyecanlandırdı. Önemli bir eser açığa çıkartıldı. Şehrimizin öteden bu yana tarih anlamında eksikleri var diye düşünüyorken, bugün 3 ayrı noktada kazı yapmamız yeni 3 ayrı noktada yeni medeniyetler ile karşılaşmamız bizi çok mutlu ediyor. Oralarda da önemli eserler alıyoruz" dedi.

"Kazılarımızı kış aylarında da devam ettirmek istiyoruz"

Yürütülen kazı çalışmalarında Aziz Konstantin ve Helana Manastırı zemininde bulunan mozaiklere ulaşıldığını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise "Bu bölgenin tarihinin ortaya çıkması açısından çok önemli ve kıymetli olduğuna inanıyorum. Gerekli kazı çalışmaları aralıksız ve koordineli bir şekilde devam edecek. Kış ayında da devam edebilmesi için gerekli izinleri almaya çalışıyoruz. Önlemlerini de alıp buradaki kazı çalışmalarını devam ettirerek, Fatsa'nın tarihinin gün yüzüne çıkması noktasında, ilçemiz tarihinin hangi günlere dayandığını ve ne değerleri olduğuna yönelik de çalışmalarımızı devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.