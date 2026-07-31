Ordu Gastronomi Festivali: Zeytinyağlı fındık yaprağı sarması dikkat çekti - Son Dakika
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Ordu Gastronomi Festivali: Zeytinyağlı fındık yaprağı sarması dikkat çekti

Ordu Gastronomi Festivali: Zeytinyağlı fındık yaprağı sarması dikkat çekti
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Ordu’nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetleri yaşatmak ve gastronomi alanındaki marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen YEDAŞ Ordu Gastronomi Festivali ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti.

Ordu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetleri yaşatmak ve gastronomi alanındaki marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen YEDAŞ Ordu Gastronomi Festivali ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti. Festival kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında fındık yaprağıyla hazırlanan zeytinyağlı sarma ilgi çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ile paydaş kurumların katkılarıyla Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin kullanıldığı yemek yarışması düzenlendi.

12 ilçeden yarışmacıların katıldığı organizasyonda 'ot yemekleri', 'ana yemekler' ile 'tatlı ve hamur işi' olmak üzere 3 farklı kategoride toplam 40 yöresel lezzet jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

"Ordu gastronomi alanında büyük sürprizler yapacak"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı açıklamada, Ordu'nun doğal zenginliklerinin gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Gördüğümüz her şey bizi çok mutlu ediyor çünkü halkımızın çok büyük bir geliştirici gücü var. Ordu, doğal güzelliklerinin yanı sıra endemik bitkileri ve yöresel ürünleriyle gastronomi dünyasına çok iddialı bir giriş yapıyor. Şu anda yarışmada 40 çeşit yemek var, bunun yanında vatandaşlarımız 200'den fazla lezzeti de tatma imkanı buluyor. Fındık, taflan, melocan, hoşkıran ve sakarca gibi yöresel ürünlerle hazırlanan yemekler büyük ilgi görüyor. Ordu gastronomi alanında büyük sürprizler yapacak" dedi.

"Analarımızın ve nenelerimizin yaptığı yöresel yemekleri ticari dolaşıma kazandırarak marka değerlerini yükseltmek istiyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise gastronomiyi turizm ürünü haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu festivali hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ordu'nun kültürel çeşitliliği mutfağına da yansımış durumda. Analarımızın ve nenelerimizin yaptığı yöresel yemekleri ticari dolaşıma kazandırarak marka değerlerini yükseltmek istiyoruz. Bu festival bunun ilk adımı" diye konuştu.

Fındık yaprağından zeytinyağlı sarma yaptı

Yarışmaya Fatsa ilçesinden katılan Fatsa Halk Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Usta Öğreticisi Şener Keskin, fındık yaprağından hazırladığı zeytinyağlı sarma ile dikkat çekti. Keskin, "Yöresel lezzetlerimizi bozmadan yenilikçi dokunuşlarla gastronomiye katkı sunmak istiyoruz. Bu kapsamda fındık yaprağını salamura yaptık ve bugün de zeytinyağlı fındık yaprağı sarması ile festivalde yer aldık" ifadelerini kullandı.

Altınordu ilçesinden yarışmaya 'tavuk tirmidi kavurması' ile katılan Emine Bölükbaş da Ordu'nun yöresel mantarlarından hazırladığı yemeği jüriye sundu. Bölükbaş, "Tirmidi mantarı tam mevsiminde. Çocukluğumuzdan bu yana severek tükettiğimiz bu lezzeti festivale taşıdık. Organizasyona ilgi oldukça yoğun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu Gastronomi Festivali: Zeytinyağlı fındık yaprağı sarması dikkat çekti - Son Dakika

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