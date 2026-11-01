Ordu Gölköy'deki Ulugöl Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor

Ordu Gölköy'deki Ulugöl Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim; ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki park ziyaretçilerini ağırlıyor. Parkta yürüyüş ve piknik yapılıyor, çevre illerden gelenler sonbahar manzarasını fotoğraflıyor.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Ulugöl Tabiat Parkı, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.
İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki parkta, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve turuncunun tonları yer almaya başladı.
Ulugöl Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerin kimi doğada yürüyüş yaparken kimisi de piknik yapmayı tercih ediyor.
Ordu'nun yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçiler, sonbaharın eşsiz manzaralarını fotoğraf karelerine yansıtmak için bölgede vakit geçiriyor.
Kaynak: AA
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