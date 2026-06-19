Orhaneli\'de yıl sonu sergisi ve çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Orhaneli Kaymakamlığı ve Orhaneli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Yıl Sonu Sergisi ve Çocuk Şenliği', yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karagöz Piknik Alanı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, kurum amirleri, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte çocuklar, şişme oyun parkurları, sihirbaz gösterileri ve çeşitli eğlence alanlarında keyifli vakit geçirirken, Orhaneli Halk Eğitimi Merkezi ile ADEM kurslarında eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler de sergilendi.

Ziyaretçilerin ilgiyle incelediği sergide, kursiyerlerin büyük emekle hazırladığı birbirinden değerli eserler beğeni topladı. Çocukların neşeli anlarına ailelerin de eşlik ettiği şenlikte renkli görüntüler oluştu. Sergiyi gezen Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, kursiyerleri tek tek tebrik ederek hazırladıkları eserlerden dolayı başarı dileklerinde bulundu.

Yıl Sonu Sergisi ve Çocuk Şenliği, çocukların doyasıya eğlendiği, kursiyerlerin emeklerinin vatandaşlarla buluştuğu anlamlı ve renkli anlara sahne oldu. - BURSA