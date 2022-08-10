Osmangazi'den şehre yeni kültür hazineleri - Son Dakika
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Osmangazi'den şehre yeni kültür hazineleri

10.08.2022 17:09

Osmangazi'den şehre yeni kültür hazineleri Osmangazi'de manevi miras geleceğe taşınıyor Osmangazi Belediyesi, mutasavvıf Mehmed Şemseddin Ulusoy'un Bursa ile ilgili eserlerini kitaplaştırarak şehre yeni kültür hazineleri kazandırdı.

Osmangazi'den şehre yeni kültür hazineleri

Osmangazi'de manevi miras geleceğe taşınıyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi, mutasavvıf Mehmed Şemseddin Ulusoy'un Bursa ile ilgili eserlerini kitaplaştırarak şehre yeni kültür hazineleri kazandırdı.

Bursa kültürü ile ilgili birçok yazısı bulunan mutasavvıf Mehmed Şemseddin Ulusoy'un eserleri, Osmangazi Belediyesi tarafından dört cilt halinde orijinal basımlarıyla kitaplaştırıldı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mehmed Şemseddin Ulusoy'un kaleme aldığı 'Divan', 'Bursalı Şairler', 'Bursa Türbeleri' ve 'Bursa Mezarlıkları/Göçen Ahbaba Ebced'le Selam' adındaki eserlerin, Bursa tarihine ışık tuttuğunu vurguladı.

Tanıtım toplantısına Başkan Dündar'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz ve Prof. Dr. Mustafa Kara katıldı.

"Manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz"

Mehmed Şemseddin Ulusoy'un 2021 yılı ile birlikte toplam 8 eserini kitaplaştırdıklarını söyleyen Başkan Dündar, "Bizler, her alanda etkili projeler ortaya koyuyoruz. Fikirleri ve örnek kişilikleri ile insanlığa rehberlik eden ilim insanlarımızın yaşantılarını daha çok anlamak ve kıymetli eserlerini geniş kitlelere ulaştırmak için hem tarihimize hem de manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Mehmed Şemseddin Ulusoy'un eserleri, gerçekten hepimiz için çok kıymetli. Çünkü, II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemine tanıklık eden Mehmed Şemseddin Efendi, Bursa'nın kültür değerlerini tespit için hiçbir fedakarlıktan çekinmemiş, bu amaçla zengin bir kütüphane ile arşiv oluşturarak birçok eseri kaleme almıştır. Bu eserlere bakarak geçmişimizi görüyoruz" dedi.

"107 eser kazandırdık"

Bursa belleğine yeni eserler kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Dündar, "Bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana 107 eserin basımını gerçekleştirdik. Şimdi ise bu sayıya Mehmed Şemseddin Efendi'nin 8 eserini ekledik. Bu rakamları görmekten gerçekten gurur duyuyoruz. Manevi dünyamıza ışık tutan, hayatları ve eserleriyle örnek olan şahsiyetleri okumak, okutmak, gönüllere yerleştirmek, düşüncelerini gelecek nesillere taşımak, belediyemiz adına önemli bir hizmettir. Bu konuda hocalarımızın desteği tartışılmaz. Yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kılavuz: "Başkan Dündar çıtayı yükseltti"

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da yaptığı konuşmada, belediye ve üniversite arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "Üniversiteler içinde bulundukları toplumların ortak aklını temsil eder. Başkanımız Mustafa Dündar, yaptığı işbirlikleriyle şehrimize önemli katkılar sundu. Çıtayı her zaman yükselterek, kültür hayatına gerçek anlamda damga vurdu. Bizler, her zaman her konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Bursa kültürüne kazandırılan bu eserleri herkesin okumasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmed Şemsettin Efendi'nin adeta Bursa'nın hafızası olduğunun altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte kitapların yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kitapların düzenlenmesinde katkısı olan Prof. Dr. Mustafa Kara ise Bursa'ya dair her şeyin bu kitaplarda yer aldığını belirtti. Kara, "Bizler, Mehmed Şemseddin Efendi'nin 100 yıl önce kaleme aldığı kitaplarını bugün Osmangazi Belediyemiz desteğiyle sizlere sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl; 'Niyazi-i Mısri ve Bursa Mısri Dergahı', 'Bursa Dergahları', 'Bursalı Mutasavvıflar Alimler ve Meşhurlar', 'Bursa Camileri ve Medreseleri' eserlerini kitapseverlerimizle paylaştık. Bugün ise 'Divan', 'Bursalı Şairler', 'Bursa Türbeleri' ve 'Bursa Mezarlıkları/Göçen Ahbaba Ebced'le Selam' adındaki eserlerin tanıtımını yapıyoruz. Hayata geçirilen bu 8 kitap, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa'nın baş kitaplarıdır. Emek veren, ter döken ve bu iş için gayret gösteren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Osmangazi'den şehre yeni kültür hazineleri - Son Dakika

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