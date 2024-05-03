Osmanlı Döneminde Edirne'deki Muvakkithaneler - Son Dakika
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Osmanlı Döneminde Edirne'deki Muvakkithaneler

Osmanlı Döneminde Edirne\'deki Muvakkithaneler

Osmanlı döneminde Edirne'de bulunan muvakkithaneler, namaz vakitlerinin belirlenmesi ve zamanın hesaplanması için kullanılan önemli yapılar arasında yer alıyordu. Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda yapılan sunumda, muvakkithanelerin astronomik ölçümler için kullanılan aletlerin bulunduğu ve muvakkitlerin çalıştığı yerler olduğu belirtildi. Edirne'de günümüze ulaşan güneş saatlerinin örnekleri de bulunmaktadır.

03.05.2024 14:03
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Osmanlı döneminde namaz vakitleri ve saatin belirlenmesi için Selimiye Camisi avlusuna yapılan muvakkithane asırlardır caminin kuzey kapısının üst kısmında varlığını koruyor.

Osmanlı'da astronomik ölçümlerin yapıldığı, zamanın belirlenmesi ve takvim hesaplamalarında kullanılan muvakkithaneler süreç içinde yerini modern ölçümlere bıraktı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 1. Ulusal Edirne Sempozyumunda "Edirne Muvakkithanelerine Örnekler" konulu sunum yapan TÜ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uçak Teknolojisi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mukadder İğdi Şen, modern dönem öncesi zamanın belirlenmesinde muvakkithanelerin kullanıldığını anlattı.

Bu binalarda görev alan muvakkitlerin astronomik ölçümlerde usturlap, rubu tahtası, oktant ve çeşitli küreleri kullandığını belirten Şen, teknolojinin gelişmesiyle kadran ve mekanik saatlerin de ölçümlere katkı sunduğunu söyledi.

Osmanlı döneminde muvakkithanelerin önemli işlevleri olduğunu dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Muvakkithane, kıble yönünün tayininde, namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullanılan malzemelerin bulunduğu ve bu aletleri kullanan muvakkitlerin çalıştığı yer. Osmanlı döneminde Edirne'de de çokça olduğunu biliyoruz ancak depremler ve zaman içindeki yapılaşmalar nedeniyle sadece Selimiye'deki yapı ayakta kalmış. Cami avlusunun köşesinde muvakkithane var. Eski Cami, Üç Şerefeli ve 2. Bayezid Camisi'ndeki yapılar, günümüze ulaşamamış."

Zamanın belirlenmesinde kullanılan güneş saatlerinin birkaç örneğinin de Edirne'de günümüze ulaştığını dile getiren Şen, Eski Cami'nin duvarında dikey olarak bulunan güneş saatinin görülebildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı Döneminde Edirne'deki Muvakkithaneler - Son Dakika

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