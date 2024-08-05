Osmanlı dönemine ait Hereke halısının restorasyonu devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Osmanlı dönemine ait Hereke halısının restorasyonu devam ediyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'na hediye edilen Osmanlı dönemine ait Hereke halısının restorasyon çalışmaları Sultanhanı ilçesinde devam ediyor. Halının restorasyonu tamamlandıktan sonra Barış Sarayı'na gönderilecek.

05.08.2024 12:12
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Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı döneminde hediye edilen Hereke halısının restorasyonu, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde devam ediyor.

Osmanlı Devleti'nin hediyesi olarak Barış Sarayı'na 1911 yılında teslim edilen halının bir süre önce restorasyonuna karar verildi.

Barış Sarayı'nın idaresini sağlayan Carnegie Vakfı ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 161,5 metrekare büyüklüğünde ve 700 kilogram ağırlığındaki Hereke halısı geçen yıl mayıs ayında Aksaray Müzesi'ne getirildi.

Yapılan incelemelerin ve çalışmaların ardından halı, restorasyon işlemlerinin yapılacağı Sultanhanı ilçesine götürüldü.

Bir süre önce restorasyonuna başlanan halının çalışmaların tamamlanmasının ardından Barış Sarayı'na gönderilmesi planlanıyor. Restorasyonda 8 kişi görev alıyor.

"Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük halısı"

Sultanhanı Belediye Başkanı ve halı restorasyon uzmanı Fahri Solak, AA muhabirine, Sultanhanı ilçesinin "dünyanın halı restorasyon merkezi" olduğunu söyledi.

Dünyanın her bölgesinden halıların ilçeye getirilerek restore edildiğini belirten Solak, şöyle konuştu:

"Sultanhanı ilçesindeki halı ustaları çok büyük projelere imza attı. Buckingham Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü'nün halıları ilçemizde restore edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı beni, bu Hereke halısını incelemem için 2015'te Hollanda'ya gönderdi. İmzalanan protokolle geçen yıl halı ilçemize geldi. Halı şu anda yurt dışında bulunan Türkiye'nin en büyük halısı. Barış Sarayı inşa edilirken her ülke hediye göndermiş. Biz de Hereke'de yapılan bu halıyı göndermişiz. Halımız doğduğu topraklara yeniden geldi. Restore işlerinin ardından Barış Sarayı'na tekrar gönderilecek."

"Halımızın restorasyon çalışmaları yaklaşık 5-6 ay sonra tamamlanacak"

Solak, restorasyonun geleneksel teknikler kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Her aşamasında halının orijinal dokusunun ve estetiğinin korunması için büyük hassasiyet gösterildiğini anlatan Solak, şunları kaydetti:

"Halının bütün renkleri incelendi. Aslına uygun şekilde ip ve boyalar ayarlandı. Halımızda ezilmeler ve çürümeler vardı. Hasır ve tel atma işlemlerinin ardından düğüm işlemleri yapıldı. Şu anda ustalarımız çalışmalarına devam ediyor. Üzerinde yürüme çok olduğu için halının üzerinde tüy eksilmeleri olmuş. Bunları ustalarımız aslına uygun şekilde tamamladı. Tesviye işleminin ardından halımızın restorasyonu tamamlanacak. Halımızın restorasyon çalışmaları yaklaşık 5-6 ay sonra tamamlanacak ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yerini alacak. Halıyı ilk gördüğümde desenleri beni çok etkiledi. Bu desenlerde Hereke halısı görmemiştim. Halı hem büyüklük açısından hem de dünyanın hiçbir yerinde olmayan desenleri açısından çok önem taşıyor."

Projenin hem Türkiye hem de Hollanda açısından önemli olduğunu belirten Solak, "Halının restorasyon çalışmaları, gelişi ve gidişi Hollanda televizyonu ve TRT tarafından belgesele dönüştürülecek. Bu belgesel yayınlandığında Türkiye turizmine katkıda bulunacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı dönemine ait Hereke halısının restorasyonu devam ediyor - Son Dakika

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