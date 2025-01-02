Osmanlı'nın Barış Sarayı'na Hediyesi Hereke Halısı Yeniden Hayat Buluyor! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Osmanlı'nın Barış Sarayı'na Hediyesi Hereke Halısı Yeniden Hayat Buluyor!

Osmanlı\'nın Barış Sarayı\'na Hediyesi Hereke Halısı Yeniden Hayat Buluyor!

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na Osmanlı Devleti tarafından 1911 yılında hediye edilen 161,5 metrekare büyüklüğündeki Hereke halısı, yıpranmış dokusuna yeniden kavuşuyor. Tarihi halının restorasyon çalışmaları, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülüyor.

02.01.2025 13:26
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Osmanlı'nın eşsiz el işçiliğinin bir örneği olan Hereke halısı, Barış Sarayı inşa edilirken her ülkenin bir hediye gönderdiği dönemde Osmanlı Devleti'nin gururla sunduğu bir eserdi. Ancak geçen yüzyılın etkisiyle yıpranan ve dokusu zarar gören halı, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Carnegie Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında geçtiğimiz yıl Türkiye'ye getirildi. Sultanhanı ilçesinde başlayan restorasyon, geleneksel yöntemler ve kök boyalar kullanılarak büyük bir özenle yürütülüyor.

SULTANHANI: DÜNYANIN HALI RESTORASYON MERKEZİ:

Sultanhanı Belediye Başkanı ve halı restorasyon uzmanı Fahri Solak, ilçenin dünyanın halı restorasyon merkezi olarak bilindiğini ifade etti. Sultanhanı'ndaki ustaların Buckingham Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü gibi önemli mekanların halılarını başarıyla restore ettiğini belirten Solak, bu proje için de aynı titizliği gösterdiklerini söyledi.

Solak, "Bu halı, yurt dışında bulunan Türkiye'nin en büyük halısı. Desenleri ve boyutlarıyla dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri yok. Restorasyon çalışmalarımızda orijinal doku ve estetiği korumaya büyük özen gösteriyoruz," dedi.

Osmanlı'nın Barış Sarayı'na Hediyesi Hereke Halısı Yeniden Hayat Buluyor!

TİTİZ RESTORASYON SÜRECİ

Restorasyon ustalarından Ömer Bozdağ, yıllarını antika halı tamirciliğine adamış, nadir bulunan bir zanaatkâr. Halının restorasyon sürecinde ezilen desenlerin düzeltilmesi, çürüyen ipliklerin değiştirilmesi ve kök boyalarla orijinal renk tonlarının yakalanması gibi işlemler büyük bir dikkatle gerçekleştirildi. Bozdağ, "Antika tamirciliği dünyanın en zor işlerinden biri. Her detayı düşünmek ve tarihe saygı göstermek zorundasınız," diyerek bu emeğin önemine vurgu yaptı.

Osmanlı'nın Barış Sarayı'na Hediyesi Hereke Halısı Yeniden Hayat Buluyor!

TÜRKİYE VE HOLLANDA İÇİN ORTAK DEĞER

Restorasyonun tamamlanmasının ardından halının tekrar Barış Sarayı'ndaki yerine gönderilmesi planlanıyor. Projenin, Türkiye ve Hollanda arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmesi ve turizme katkı sağlaması bekleniyor.

Bu eşsiz restorasyon süreci, hem TRT hem de Hollanda televizyonları tarafından belgesele dönüştürülerek gelecek nesillere aktarılacak. Osmanlı'nın mirası olan Hereke halısı, ustaların ellerinde yeniden hayat buluyor ve tarih, ilmek ilmek geleceğe taşınıyor.

Osmanlı'nın Barış Sarayı'na Hediyesi Hereke Halısı Yeniden Hayat Buluyor!

Kültür Sanat, Sultanhanı, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı'nın Barış Sarayı'na Hediyesi Hereke Halısı Yeniden Hayat Buluyor! - Son Dakika

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