Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, cami havlularında çadırlarda uyudu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, cami havlularında çadırlarda uyudu

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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye akın eden binlerce güreş sevdalısı, otellerde yer bulamayınca çadırlarda ve cami bahçelerinde uyumak zorunda kaldı. Kent merkezindeki meydanlar ve parklar kamp alanına dönüştü. Hazırlıksız gelenler ise kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi.

05.07.2024 09:32
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Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, cami havlularında çadırlarda uyudu

EDİRNE - Bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne'ye akın etmesiyle otellerde yer kalmayınca, çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara, cami bahçelerine ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ikinci gün müsabakaları öğle saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti.

Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu. Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı. Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi. Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları, cami havlularında çadırlarda uyudu - Son Dakika

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