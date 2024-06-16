Otizmli Oğlu İçin Materyal Tasarlayan Baba - Son Dakika
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Kültür Sanat

Otizmli Oğlu İçin Materyal Tasarlayan Baba

İnşaat sektöründeki işini bırakıp otizmli oğlu için hayalindeki eğitim materyallerini tasarladığı atölye kuran Emre Yaman, bunları talep eden ailelere de gönderiyor. Otizmli çocukların el ve ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller üreten Yaman, atölyede oğlu için hayal ettiği ürünleri tasarlayabildiğini söyledi. Ürettiği materyalleri eğitim kurumlarındaki eğitimcilerle paylaşan Yaman, özel ailelere daha uygun ve kaliteli ürünler sunarak katkı sağlamayı hedefliyor.

16.06.2024 12:13
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İnşaat sektöründeki işini bırakıp otizmli oğlu için hayalindeki eğitim materyallerini tasarladığı atölye kuran Emre Yaman, bunları talep eden ailelere de gönderiyor.

İstanbul'da yaşayan Yaman, 2018 yılında ikiz bebeklerinin olacağını öğrendikten sonra eşiyle daha rahat bir yaşam süreceklerine inandığı Tekirdağ'a yerleşmeye karar verdi.

İnşaat sektöründe çalışan Yaman'ın 2019 yılında ikiz bebekleri Sıraç ve Selim dünyaya geldi. İkizlerden Sıraç'a doktor kontrolleri sırasında otizm teşhisi konuldu.

Oğlunun özel eğitim alması için eğitmenlerin tavsiye ettiği materyalleri aramaya başlayan Yaman, bu süreçte maddi ve manevi zorluklar yaşadı.

Satın aldığı materyallerin oğlunun ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine çare arayan Yaman, evinde kendisi bunları tasarlamaya başladı.

Yaman, bir süre sonra otizmli bireylerin ailelerine fayda sağlama amacıyla hayal ettiği ürünleri üretebileceği atölye kurdu.

"Bir fayda sağladığımı görmek beni çok mutlu ediyor"

Otizmli çocukların el ve ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller üreten Yaman, AA muhabirine, atölyede oğlu için hayal edebildiği tüm ürünleri tasarlayabildiğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde atölyesini açtığını ve gün boyu üretim yapmaya çalıştığını belirten Yaman, "Çocuklarımın benim elimden çıkan malzemelerle oynadığını ve eğitim aldığını gördüğümde mutlu oluyorum. Bir fayda sağladığımı görmek beni çok mutlu ediyor." dedi.

Oğlu için ürettiği materyalleri eğitim kurumlarındaki eğitimcilerle paylaştığını ifade eden Yaman, bunların beğenilmesiyle farklı tasarımlar yapmaya başladığını dile getirdi.

Yaman, ürettiği materyallerle kendi çocuklarıyla oyunlar oynamanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarladığım materyalleri kendi çocuklarıma götürdüğümde onlarla oyun oynadığımda onların ekran sürelerinin azaldığını, dikkat sürelerinin arttığını ve ince motor becerilerinin geliştiğini birçok konuda fayda sağladığını gördüm. Özel birey olsun olmasın bundan tüm çocukların faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden ürünlerimi piyasanın altında fiyatlara ailelere sunmaya çalışıyorum."

Yaman, evde çocuklarıyla oyun adı altında sürekli eğitim yaptıklarını ve bu sayede çocuklarının dikkat sürelerinin uzadığını dile getirdi.

Maddi durumu olmayan aileler için üzüldüğünü vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Özel gereksinimli bir çocuk babası olarak bu sürecin ne kadar sıkıntılı ve zor olduğunun farkındayım. Manevi zorlukların yanında maddi yükü çok zor oluyor. Ben de özel ailelere daha uygun ve kaliteli ürünler sunarak katkı sağlamayı hedefliyorum. Bu şekilde vicdani görevimi yerine getirip, mutlu oluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Otizmli Oğlu İçin Materyal Tasarlayan Baba - Son Dakika

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