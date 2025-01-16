Otobüste Etsiz Çiğ Köfte İkramı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Otobüste Etsiz Çiğ Köfte İkramı

Otobüste Etsiz Çiğ Köfte İkramı

Adıyaman'da bir otobüs firması, yolculara etsiz çiğ köfte ikram ederek fark yarattı.

16.01.2025 14:16
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Adıyaman'da bir otobüs firması, seyahat sırasında yolculara kek, bisküvi ve meyve suyu yerine etsiz çiğ köfte yoğurup ikram etti.

Antalya-Adıyaman seferini yapan bir otobüs firmasının ikinci şoförü Hasan Kalkan, seyahat sırasında yolculara ikram edilmek üzere kentin tescilli etsiz çiğ köftesini yoğurdu.

Kalkan, daha sonra çiğ köfteyi yolculara kendi elleriyle ikram etti. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler, kısa sürede bir çok kişinin beğenisini topladı.

Firma müdürü Emrah Tamer, gazetecilere, farklılık olması amacıyla tüm seferlerinde etsiz çiğ köfte ikram ettiklerini anlattı.

Yolcuların çiğ köfteye ilgi gösterdiğini belirten Tamer, "Bizim bir kaptanımız ilk olarak bu uygulamayı yaptı. Yolcular bu ikramdan çok memnun kaldı. Biz de firma olarak bu uygulamayı destekledik. 81 ile giden bütün seferlerimizde çiğ köfte ikramı yapmaktayız. Bizim için yolcuların memnuniyeti çok önemli." ifadelerini kullandı.

Hasan Kalkan ise bu uygulamanın devam edeceğini vurgulayarak, "Çiğ köfteyi otobüsün içinde, yolcuların gözünün önünde yoğuruyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Otobüste Etsiz Çiğ Köfte İkramı - Son Dakika

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