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Oylum Höyük'te 35 yıllık kazı çalışmaları tekrar başladı

KİLİS - Kilis'in ve bölgenin en önemli kültürel değerlerinden olan Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

Kilis'in ve bölgenin en önemli kültürel değerlerinden olan Kilis'teki Oylum Höyük'te kazı çalışmaları uzun bir aradan sonra yeniden hız kazandı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında başlatılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Valiliğinin sağladığı kaynaklarla tekrar başladı.

"Oylum Höyükteki kazı çalışmalarına tekrar başlandı"

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te, sınıra sıfır noktada bulunan Oylum Höyük'te, 1988 yılında kazılan alanın kazı çalışmalarına tekrar başlandığını söyleyen Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun soluklu kazı projesi ve 35 yıla yakın süredir kesintisiz devam ediyor. Bu çalışmalarda, özellikle bölge arkeolojisine ışık tutan çok önemli bilgiler elde ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi adına yürütülen bu çalışmalar, 12 aylık kazı projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Kilis bölgesi düşünüldüğünde bölgenin en önemli kültür varlıklarının başında gelmektedir. Burada açığa çıkardığımız önemli kültür varlıklarını korumak, tanıtmak ve turizmine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli girişimlerimiz ve projelerimiz oluyor. Oylum Höyük ve 200 metre güneybatısında yer alan açık hava müzesinde çeşitli uygulama projeleri hayata geçirilecek. Bu girişimlerin amacı, Oylum Höyük'ü ve çevresini bir turizm cazibe merkezi haline getirerek, bölge ekonomisine ve turizmine katkı sağlamak" dedi.