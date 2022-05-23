Özbekistanlı şair Ali Şir Nevai Bakü'de anıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Özbekistanlı şair ve düşünür Ali Şir Nevai'yi anma etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında düzenlenen etkinliğe Azerbaycanlı ve Özbekistanlı milletvekilleri, Özbekistan'ın Bakü Büyükelçisi Bahram Aşrafhanov, akademisyenler ve edebiyatçılar katıldı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ali Şir Nevai'nin Özbekistan ve Türk dünyası için taşıdığı önemden bahsetti.

Efendiyeva, Nevai'nin şaheseri olarak kabul edilen "Hamse" eserini Türk dilinde yazdığını, bu durumun şairin Türk dünyasına olan sevgi, saygı ve bağlılığının tezahürü olduğunu söyledi.

Nevai'nin şiirlerinin seslendirildiği ve Özbekistan milli müziklerinden parçaların icra edildiği etkinlikte Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının bastırdığı "Ali Şir Nevai'nin Eserleri" kitabının tanıtımı da yapıldı.