Özel Gereksinimli Çocuklar Yamaç Paraşütüyle Uçtu

22.02.2026 14:22
Mersin'de düzenlenen etkinlikte 30 özel gereksinimli çocuk, tandem yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

Mersin'deki Gelincik Tepesi'nde özel gereksinimli çocuklara yönelik yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Toros Havacılık Kulübü işbirliğinde organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Emir Mahallesi'ndeki Gelincik Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan özel gereksinimli çocuklar, yamaç paraşütü pilotlarının desteğiyle tandem (iki kişilik) uçuş yaptı.

Toros Dağları'nın ve Akdeniz'in manzarasını inceleyen çocuklar, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca heyecan dolu dakikalar yaşadı.

"Onlar için eşsiz bir deneyimdi"

Toros Havacılık Kulübü Başkanı Halil Üstün, AA muhabirine, etkinliğe 30 özel gereksinimli çocuğun katıldığını söyledi.

Çocukları gökyüzüyle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Üstün, "Festival tadında bir gün geçirdik. Çocuklarımız engellerini yerde bırakıp gökyüzüne kanatlandılar. Çocuklar çok heyecanlıydı, onlar için eşsiz bir deneyimdi." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Havacılık, Etkinlik, Mersin, Çocuk, Son Dakika

