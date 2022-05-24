Özel öğrenciler, Söke Garı'nda resim sergisi açtı

Söke Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin resim çalışmaları, Söke Garı Salonu'nda beğeniye sunuldu.

Serginin açılışına öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube müdürlerinden Mehmet Apaydın, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Batir ile okul müdürü Kamuran Lale katıldı.

Kamuran Lale, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Lale, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Sergi, yarın sona erecek.