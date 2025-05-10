Palu Kalesi'nde Kazı Çalışmaları Başladı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Başkanlığı tarafından, Palu ilçesindeki yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç'tan çalışmalar hakkında bilgi alarak temsili olarak kazmayı vurdu. Vali Hatipoğlu'na milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle yürütülecek kazılar kapsamında, Urartu'dan Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihsel sürecin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Palu Kalesi'nde daha önce tespit edilen Urartu Dönemi'ne ait çivi yazılı yazıt, kaya mezarları, tapınak yapıları, su sarnıçları, tüneller ve kaya merdivenleri gibi birçok arkeolojik unsurun da detaylı biçimde belgelenmesi ve yeni buluntuların gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

'İLERİDE ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU HALİNE GELECEK'

Kentte 3 bölgede daha kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Hatipoğlu, "Bu çalışmalar Palu'nun, Elazığ'ın tamamının turizm destinasyonu açısından önemli. Murat'ın bu muhteşem havzasında farklı turizm etkinliklerinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. İnşallah ileride çok daha önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek. Harput Kalesi, Salkaya köyü ve Tadım köyünde de kazılar yapıyoruz. Bu tarihi vatandaşlarımızın erişilebileceği hale getirmek arzusundayız. Bu güzellikler öncelikle Elazığlı olarak farkında olduğumuz, hissettiğimiz, yaşadığımız bir medeniyet emaresi olsun, ardından da tüm ülkemize yayılsın istiyoruz. Bu anlamda da bu tür çalışmalarımızı sonuna kadar destekleyerek devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,