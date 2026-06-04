Pamukkale Türkiye İkincisi, Denizli İçin Gurur Kaynağı - Son Dakika
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Pamukkale Türkiye İkincisi, Denizli İçin Gurur Kaynağı

Pamukkale Türkiye İkincisi, Denizli İçin Gurur Kaynağı
04.06.2026 16:56
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Recep Altuntaş, Pamukkale'nin kültür turizmi için önemli olduğunu ve konaklama süresinin artırılması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı tatilinde Pamukkale'nin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ikinci kültür destinasyonu olmasının Denizli adına gurur verici olduğunu belirten turizmci Recep Altuntaş, kentin turizmden daha fazla pay alabilmesi için konaklama süresinin uzatılması, alternatif turizm alanlarının geliştirilmesi ve uluslararası tanıtım çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti.

Denizlili turizmci Recep Altuntaş, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerine yönelik yoğun ilginin kültür turizminin yükselişini ortaya koyduğunu belirterek, Pamukkale'nin elde ettiği ziyaretçi sayısıyla Denizli'nin turizmdeki gücünü bir kez daha kanıtladığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son yıllarda hayata geçirilen restorasyon projeleri, ziyaretçi deneyimini artıran uygulamalar ve çağdaş müzecilik anlayışının kültür rotalarına olan ilgiyi önemli ölçüde artırdığını belirten Altuntaş, bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 1 milyon 514 bin 211 kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesinin bunun en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Pamukkale Türkiye ikincisi oldu

Bayram tatili süresince 113 bin 34 ziyaretçiyi ağırlayan Hierapolis-Pamukkale Ören Yeri'nin Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen ikinci kültür destinasyonu olmasının Denizli adına önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Pamukkale yalnızca Denizli'nin değil, Türkiye'nin en güçlü turizm markalarından biridir. Elde edilen bu rakamlar, bölgemizin ulusal ve uluslararası ölçekte ne kadar büyük bir çekim merkezi olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Pamukkale'nin, Efes Ören Yeri'nin ardından ikinci sırada yer almasının şehrin kültürel mirası ve doğal güzelliklerinin ne kadar değerli olduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Altuntaş, bu başarının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Denizli turizmden daha fazla pay alabilir

Denizli'nin sahip olduğu potansiyelin mevcut ziyaretçi sayılarının çok daha üzerinde olduğunu ifade eden Altuntaş, şehrin turizm gelirlerini artırabilmesi için ziyaretçilerin konaklama sürelerinin uzatılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Pamukkale'nin yanı sıra Karahayıt, Laodikya, Tripolis, Kaklık Mağarası, Salda bağlantılı tur rotaları ve yayla turizmi gibi alternatif destinasyonların daha etkin tanıtılması gerektiğini belirten Altuntaş, "Bugün birçok ziyaretçi Pamukkale'yi günübirlik geziyor. Oysa Denizli'nin tarihi, termal, sağlık, doğa ve gastronomi turizmi açısından çok güçlü değerleri bulunuyor. Bu değerleri ortak bir destinasyon kimliği altında tanıtabilirsek şehrimizdeki konaklama süreleri ve turizm gelirleri önemli ölçüde artacaktır" diye konuştu. Özellikle Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez ülkelerindeki tanıtım faaliyetlerinin artırılmasının önemine dikkat çeken Altuntaş, doğrudan uçuş imkanlarının geliştirilmesi, uluslararası fuarlarda Denizli'nin daha güçlü şekilde temsil edilmesi ve dijital tanıtım çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti. Termal turizmin Denizli için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Altuntaş, "Pamukkale ve Karahayıt dünyanın sayılı termal destinasyonları arasında yer alıyor. Sağlık ve termal turizm alanında yapılacak yatırımlar ve tanıtım çalışmaları sayesinde Denizli, yalnızca kültür turizminde değil, dört mevsim turizm yapılan önemli merkezlerden biri haline gelebilir" dedi.

"Bu başarıyı kalıcı hale getirmeliyiz"

Pamukkale'nin bayram dönemindeki ziyaretçi başarısının sevindirici olduğunu ifade eden Altuntaş, kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü temsilcileri ve yatırımcıların ortak hareket etmesiyle Denizli'nin turizmden aldığı payın daha da artırılabileceğini belirtti. Altuntaş, "Pamukkale'nin ulaştığı bu başarı hepimiz için gurur verici. Ancak hedefimiz yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak değil, misafirlerin Denizli'de daha uzun süre konakladığı, daha fazla harcama yaptığı ve şehrimizi tekrar ziyaret etmek istediği bir turizm modeli oluşturmak olmalıdır. Denizli bunun için gerekli tüm değerlere sahiptir" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Pamukkale Türkiye İkincisi, Denizli İçin Gurur Kaynağı - Son Dakika

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