Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu

21.05.2022 16:30
Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu

Pastacılık alanında çalışan profesyonellerin katıldığı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nin 7'ncisi İzmir'de başladı.

Pastacılık alanında çalışan profesyonellerin katıldığı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nin 7'ncisi İzmir'de başladı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Uluslararası Master Of Cake İzmir Festivali Başkanı Zümra Uludoğan, yarışmaya bu yıl "ekmek" ve "boyoz" kategorilerini de dahil ettiklerini belirtti.

Festivalde ailelerin çocukları ile keyifli zaman geçireceği bir ortam hazırladıklarını da vurgulayan Uludoğan, festival gelirlerinin bir kısmını Türkiye Kan Ordusu Kanser Derneğine bağışlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir Aşçılar Derneği tarafından organize edilen, Down sendromlu çocuklarımızı da festivalde etkinliklere dahil ettik. Festivalimize daha önce de katılmış olan dünyaca tanınmış İspanyol Cake art-kek sanatçısı ve öğretmeni Daniel Dieguez de üstün yeteneklerini göstermek üzere yine bizlerle beraber. Sanatçı Yüzüklerin Efendisi filminin karakterlerinden birini 400 kilo çikolata kullanarak bir sanat eseri oluşturdu. Herkesi bu eserleri görmek için festivalimize bekliyoruz."

Festival yarın yapılacak etkinlikler ve ödül töreniyle sona erecek.

Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu
Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu
Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu
Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu
Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu

YORUMLAR
500
AK Parti İzmir'de dünden bugüne vefa toplantıları sürüyor AK Parti İzmir'de dünden bugüne vefa toplantıları sürüyor Sakarya Büyükşehir Basketbolda hedef galibiyet Sakarya Büyükşehir Basketbolda hedef galibiyet
Kaynak: AA

Çikolata Festivali, Festival, Türkiye, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 16:59:02. #1.13#
SON DAKİKA: Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement