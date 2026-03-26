Pazaryeri\'nde Tiyatro Gösterimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Pazaryeri Anaokulunun öğrencileri için tiyatro oyunu gösterime sunuldu.
Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Dionysus Sanat Tiyatrosu tarafından okul öncesi öğrencilerine "Arı Maya" adlı oyun sergilendi.
Öğrencilerin ilgi gösterdiği oyunun ardından okul müdürü Funda Uzun, oyunculara teşekkür etti.
