Şanlıurfa\'da Pençe Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için mevlit okutuldu

Şanlıurfa'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen program, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde gerçekleştirildi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından mevlit okutuldu, daha sonra Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından şehitler için dua yapıldı.