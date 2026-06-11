Perşembe Yaylası'nda Türk Mutfağı Haftası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Perşembe Yaylası'nda Türk Mutfağı Haftası

Perşembe Yaylası\'nda Türk Mutfağı Haftası
11.06.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu’nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası’nda, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı. Emine Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen etkinlikte kortej yürüyüşü, video mesaj, keşkek ve kavurma ikramı yapıldı, stantlar ziyaret edildi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöreye özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, "Bir Sofrada Miras" temasıyla "sakin şehir" ünvanlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kutlandı.

Yaylada kortej yürüyüşü ile başlayan programda, Emine Erdoğan'ın katılımcılara gönderdiği video mesaj da gösterildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Türk mutfağını tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Türk mutfağının sadece yemek olmadığının altını çizen İnanır, "Türk mutfağı kültürdür, turizmdir, ekonomidir, istihdamdır. Aynı zamanda bir şehrin kimliği ve marka değerdir." dedi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar da doğal güzellikleriyle Türkiye'nin ve dünyanın en güzel yaylalarından Perşembe'de etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise "Türk mutfağı sadece yemeklerden oluşan bir kültür değil, toprağın bereketini, üreticinin emeğini, geleneklerimizi ve nesilden nesile aktarılan yaşam biçimimizi yansıtan büyük bir medeniyet mirasıdır." diye konuştu.

Kentin coğrafi işaretli ürünlerinin yanı sıra keşkek ve kavurma ikram edilen programda, Kent Orkestrası konser verdi.

Aybastı Kaymakamı Makbule Adacı'nın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti.

Kaynak: AA

Perşembe Yaylası, Emine Erdoğan, Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Aybastı, Kültür, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Perşembe Yaylası'nda Türk Mutfağı Haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 17:57:25. #7.12#
SON DAKİKA: Perşembe Yaylası'nda Türk Mutfağı Haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.