Picasso Sergisi Başkent\'te Açıldı

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 şehirde düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, başkentte "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" resim sergisi açıldı.

Bakanlıkça Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlenen sergi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyuncuoğlu Sergi Salonu'nda izlenime sunuldu.

Sergide, Pablo Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış 170 eser bulunuyor.

Serginin Genel Koordinatörü İrem Amal, AA muhabirine, Pablo Picasso'nun 1920'li yıllardan 1970'li yıllara kadar çalışmalarının yer aldığı sergiye bütün sanatseverleri davet ettiklerini söyledi.

Sergi 31 Aralık'a kadar gezilebilecek.