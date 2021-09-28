Pisa kulesinden daha eğik olan tarihi eğri minare ilk günkü ihtişamını koruyor - Son Dakika

Pisa kulesinden daha eğik olan tarihi eğri minare ilk günkü ihtişamını koruyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Kadir Gecesinde secde etmesiyle eğik kaldığına inanılan ve efsanelere konu olan 9 asırlık eğri minare ilk günkü ihtişamıyla zamana meydan okumaya devam ediyor. İtalya'da bulunan Pisa kulesinden daha eğik olan eğri minare ziyaretçi akınına uğruyor.

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Caminin eğik minaresinin, İtalya'da bulunan Pisa kulesinden daha eğri olduğu tescillenmişti. Caminin eğri minaresi ve kemer taşlarla yapılması başta yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken, 9 asırlık cami ilk günkü ihtişamıyla zamana meydan okuyor.

Harput Muhtarı Zülküf Demirpolat, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin mührü olan Ulu Camideyiz. Görüldüğü üzere kemer taşlarıyla diğer camilerden farklı kılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen vatandaşlarımız, sabah veya diğer vakit namazlarını burada kılıp gidiyorlar" dedi.

Caminin, özellikle minaresi ve kemer taşlarıyla önemli bir yere sahip olduğunu da aktaran Demirpolat, "Minarenin neden eğri olduğuna dair farklı bilgiler var ama Pisa kulesinden daha eğri olduğunu söylerler. Camimizin, yaklaşık 9 asırlık bir tarihi var. Yeni Yapılmış gibi hala dimdik ayakta duruyor" diye konuştu.

Camiyi ziyaret eden vatandaşlardan Coşkun Orlu ise "Harput'ta tarihi yerleri ve eğri minareyi görmeye geldim. Pisa kulesini televizyonlarda, belgesellerde hep eğriliğiyle hep ön planda tutuyorlar ama bizim Elazığ'da bulunan eğri minarenin ondan daha eğri olduğu kanıtlanmıştır" şeklinde konuştu.