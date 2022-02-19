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Prematüre bebek sahibi ailelere Trabzonlu kadınlar örgüleriyle destek oluyor - Son Dakika

Prematüre bebek sahibi ailelere Trabzonlu kadınlar örgüleriyle destek oluyor

19.02.2022 12:22
Prematüre bebek sahibi ailelere Trabzonlu kadınlar örgüleriyle destek oluyor

Trabzon'da bir grup kadın, prematüre bebekler için yelek, patik gibi eşyalar ile amigurumi tekniğiyle bebekler örüyor.

Trabzon'da bir grup kadın, prematüre bebekler için yelek, patik gibi eşyalar ile amigurumi tekniğiyle bebekler örüyor.

El Bebek Gül Bebek Derneği ile kızını kanserden kaybeden Ferda Ersin'in 81 ilde başlattığı "Müge Melek Bebek" projesine destek kararı alan kadınlar, haftada bir gün Trabzon Sanatevinde bir araya geliyor.

Kadınlar, prematüre bebekler için yelek, patik, battaniye ve şapka ile "Müge Melek" adı verilen ve amigurumi adı verilen örgü tekniğiyle yapıkları bebeklerle kitler oluşturuyor.

Dernekten ihtiyaç olan hastanelerin bilgilerini alan kadınlar, hazırladıkları kitleri kargoyla ihtiyacı olanlara ulaştırıyor.

Çalışmaya Trabzon'da öncülük eden İpek Cansel Şahin, AA muhabirine, kampanyayı öğrendiğinde arkadaşlarını WhatsApp grubu aracılığıyla bilgilendirdiğini ve onların da destek olmak istediğini söyledi.

Herkesin elinden geldiğince ürünler ördüğünü, örgü bilmeyenlerin ise kullanılan yünler için sponsor olduğunu belirten Şahin, kampanyaya tahmininden fazla katılım olduğunu ifade etti.

Şahin, yaklaşık 1,5 ayda, her birinde 5 parça ürün olan 20 kit hazırladıklarını kaydederek, "Ne kadar erken doğarlarsa bebeklerin hastanelerdeki tedavi süreleri o kadar uzun oluyor. Prematüre bebeklerin kuvözde hastane örtülerine sarılmaktansa bu ördüğümüz minik patikleri, yelekleri giymeleri doğuma hazırlıksız yakalanan ebeveynleri oldukça mutlu ediyor." dedi.

Kitler içerisinde yer alan "Müge Melek" bebeklerin de kampanyada önemli rol oynadığını vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Örgülerin içerisinde Ferda Ersin'in serviks kanserinden kaybettiği kızının anısını yaşatmak amacıyla amigurumiden yaptığı bebekler de yer alıyor. Bebekler, Ferda Hanım'ın kaybettiği kızının adı olan Müge Melek ismini taşıyor. Tescilini de aldığı bebekler, uyku arkadaşı olarak prematüre bebeklerin gelişiminde kullanılıyor. Erken doğan bebekler, güven içerisinde Müge Melek bebeklerin kol ve bacaklarına tutunarak, anne karnında oldukları hissini yaşıyor."

Kendisi gibi prematüre doğan bebeklere destek veriyor

29 yaşındaki Hümeyra Kutluata, kendisinin de 7 aylık ve 800 gram olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Prematüre bebek ve ailesi olmak çok zor, aileme bana bakıp büyüttükleri için çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler, ailemden dinlediğim kadarıyla çok zor büyütmüşler beni. Projeyi de duydum ve benim gibi hastanede tedavi gören prematüre bebeklere destek olmaya karar verdim." diye konuştu.

Yaklaşık 2 yıl önce meme kanserini yenen Seçimör Yıldız Czerwinski ise anlamlı bir kampanyada yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kampanyanın Türkiye kapsamında olması beni çok mutlu etti. Haftada bir gün buraya geliyoruz, örgüler konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz, gerçekten çok mutluyum bu kampanyada yer aldığım için." ifadelerini kullandı.

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Trabzon, Şapka, Bebek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Prematüre bebek sahibi ailelere Trabzonlu kadınlar örgüleriyle destek oluyor - Son Dakika


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