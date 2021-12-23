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Prof. Dr. Orhan Kural vefatının birinci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Orhan Kural vefatının birinci yıl dönümünde anıldı

23.12.2021 21:55
Prof. Dr. Orhan Kural vefatının birinci yıl dönümünde anıldı

Çevre bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

Çevre bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

Kurucusu olduğu Türkiye Gezginler Derneği üyeleri tarafından Sultanahmet'teki bir otelde düzenlenen anma programına, Prof. Dr. Kural'ın sevenleri katıldı.

Kural'ın hayatını anlatan slayt gösterisiyle başlayan programda, sevenleri ünlü aktivist hakkındaki duygu ve düşüncelerini anlattı.

Anma etkinliğinde konuşan Kural'ın kızı sinema yazarı Nil Kural, "Babamın vefatı çok ani oldu. Beklenmedik bir kayıptı. Hala inanmakta güçlük çekiyorum. Babamın geride bıraktığı ve çok önem verdiği kurumların devam etmesi tek tesellim. Gezginler Kulübü ve Sarıay Derneği ayrıca adına öğrencilere verilecek bursun olması bana bir şekilde teselli oluyor. Kendisi de hayattayken böyle olmasını istiyordu. Bunları da planlamıştı. Vasiyeti bize yol gösterici oldu." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Türkiye Gezginler Derneği üyelerinin Kural'a dair anılarını anlatmasıyla sona erdi.

Prof. Dr. Orhan Kural vefatının birinci yıl dönümünde anıldı
Prof. Dr. Orhan Kural vefatının birinci yıl dönümünde anıldı

Orhan Kural, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Orhan Kural vefatının birinci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Orhan Kural vefatının birinci yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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